Κορονοϊός ποδόσφαιρο: Σάλος στη Bundesliga με Καλού!

Κορονοϊός ποδόσφαιρο: Με ένα του μόνο βίντεο, που αναρτήθηκε στο facebook, ο Σόλομον Καλού της Χέρτα Βερολίνου κατάφερε να προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην ομάδα του, αλλά και στην Bundesliga. Στο βίντεο που αναρτήθηκε το πρωί της Δευτέρας (04.05.2020), αλλά «κατέβηκε» αργότερα το απόγευμα ο Καλού, μεταξύ άλλων, εμφανίζεται να κάνει χειραψίες με τους συμπαίκτες του και άλλους υπαλλήλους του συλλόγου, παραβιάζοντας τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί.

Επίσης, εμφανίζεται να μπαίνει στο χώρο όπου έγινε λήψη δείγματος για τεστ Covid-19 στον συμπαίκτη του, Τζόρνταν Τορουναρίγκα. Ο 34χρονος πρώην επιθετικός της Τσέλσι βιντεοσκόπησε, ακόμη, συνομιλίες μέσα από τα αποδυτήρια, στις οποίες ο συμπαίκτης του, Βένταντ Ιμπίσεβιτς, παραπονιέται για τη μείωση 15% στο μισθό, αν και η συμφωνία με το σύλλογο ήταν για 11%. Οι κανονισμοί που προβλέπουν την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των παικτών παραβιάζονται στα αποδυτήρια των Βερολινέζων.

Η διοίκηση της Χέρτα απέβαλε τον παίκτη από τις προπονήσεις της ομάδας, ενώ είχαμε και την αντίδραση της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (DFL) που σχολίασε καυστικά στο Twitter: «Οι εικόνες του Σάλομον Καλού από τα αποδυτήρια της Χέρτα είναι εντελώς απαράδεκτες. Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή, τόσο για τους παίκτες όσο και για τους συλλόγους, που δεν τηρούν τις οδηγίες καθώς δεν κατανοούν τη σοβαρότητα της κατάστασης».

Υπενθυμίζεται πως η DFL γνωστοποίησε ότι έχουν βρεθεί 10 κρούσματα κορονοϊού σε περισσότερα από 1.700 τεστ που πραγματοποιήθηκαν στους 36 επαγγελματικούς συλλόγους της Α΄ και της Β΄ κατηγορίας.

