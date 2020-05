Μέγκαν Μαρκλ νέα: Επανεμφάνιση έκπληξη, σαν το κορίτσι της… διπλανής πόρτας

Μέγκαν Μαρκλ νέα: Εμφάνιση-έκπληξη μέσω βίντεο, με μαλλιά που θύμισαν τη μαμά της έκανε η Μέγκαν Μαρκλ. Ως προστάτιδα του Smart Works, η Μαρκλ εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η φιλανθρωπική οργάνωση που βοηθά γυναίκες να επιστρέψουν στην εργασία τους. Σε αυτό το βίντεο, η Μέγκαν βρίσκεται στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, φοράει κόκκινο πουλόβερ και έχει τα μαλλιά της πιασμένα μισά μισά.

“It’s been such an honour to meet and learn from so many talented women in the Smart Works network over the years, and recently to see the amazing work they’re doing to adapt their programs to the reality of this pandemic. pic.twitter.com/5PegGOg7AB

