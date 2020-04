Ελικόπτερο ΝΑΤΟ Κεφαλονιά: Ένας νεκρός και πέντε αγνοούμενοι

Ελικόπτερο ΝΑΤΟ Κεφαλονιά: Με τη συνδρομή ελληνικών δυνάμεων, μετά από αίτημα της Ιταλίας, θα συνεχιστούν σήμερα οι προσπάθειες εντοπισμού των επιβατών του του νατοϊκού καναδικού ελικοπτέρου που κατέπεσε χθες στα ανοιχτά της Κεφαλονιάς, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού αναμένεται να λάβει μέρος στην επιχείρηση Search and Rescue (SAR) για τον εντοπισμό των αγνοουμένων μελών του ελικόπτερο της καναδικής φρεγάτας Fredericton που συμμετέχει στη μόνιμη ναυτική δύναμη του ΝΑΤΟ SNMG2. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, οι ιταλικές αρχές ζήτησαν τη συνδρομή της Ελλάδας στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό του καναδικού ελικόπτερο που αγνοείται δυτικά της Κεφαλονιάς, σε μια περιοχή που το FIR Ρώμης ενώνεται με το FIR Αθηνών.

Το καναδικό ελικόπτερο κατέπεσε λίγο πριν τις 9 το βράδυ, όταν και σήμανε συναγερμός. Το σήμα του ελικοπτέρου χάθηκε από τα ραντάρ σε απόσταση περίπου 85 χιλιομέτρων από την Κεφαλονιά και στην περιοχή του FIR Ρώμης.

1/2 Developing situation regarding our CH-148 Cyclone, deployed onboard HMCS FREDERICTON, which is currently contributing to Op #REASSURANCE . Contact was lost with the aircraft as it was participating in Allied exercises off the coast of Greece.

Το ελικόπτερο Sikorsky CH-124 Sea King ανήκει στη δύναμη της καναδικής φρεγάτας HMCS Fredericton, από την οποία είχε σηκωθεί και πραγματοποιούσε περιπολία. Η φρεγάτα ανήκει στη μόνιμη ναυτική δύναμη του ΝΑΤΟ SNMG2. Ο νέος τύπος ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων — ιδίως ανθυποβρυχιακού πολέμου — Cyclone που κατασκευάζει η Σικόρσκι αντικατέστησε τον στόλο των πεπαλαιωμένων Sea King των καναδικών ένοπλων δυνάμεων περί τα τέλη του 2018.

Η φρεγάτα HMCS Fredericton του καναδικού ΠΝ απέπλευσε από το Χάλιφαξ τον Ιανουάριο, προκειμένου να συμμετάσχει για έξι μήνες σε γυμνάσια και άλλες αποστολές στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Η στρατιωτική διοίκηση του NATO στη Μονς, στο Βέλγιο, επιβεβαίωσε επίσης «την εξαφάνιση ελικοπτέρου» των καναδικών ένοπλων δυνάμεων και ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας».

Οι καναδικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν χθες Τετάρτη ότι έχασαν την επαφή με ελικόπτερο της φρεγάτας HMCS Fredericton, το οποίο εκτελούσε περιπολία στα διεθνή ύδατα μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, στο πλαίσιο άσκησης του NATO. «Η επαφή χάθηκε με το αεροσκάφος καθώς συμμετείχε σε συμμαχικά γυμνάσια στα ανοικτά της Ελλάδας», ανέφεραν σε σύντομη ανακοίνωσή τους οι καναδικές ένοπλες δυνάμεις. «Καθώς η κατάσταση ακόμη εξελίσσεται, δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες να δώσουμε αυτή τη στιγμή», προστίθεται.

Δήλωση έκανε και ο Καναδός πρωθυπουργός Τζαστίν Τριντό, λέγοντας πως ενημερώθηκε για ελικόπτερο που κατέπεσε ανοικτά των ελληνικών ακτών.

“A Canadian helicopter involved in Op REASSURANCE with NATO allies has gone missing off the coast of Greece. I have spoken with Minister Harjit Sajjan, and search and rescue efforts are currently underway. Updates will be provided as soon as possible.”—Prime Minister Trudeau

— CanadianPM (@CanadianPM) April 30, 2020