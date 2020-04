Χριστίνα Σούζη – πρόβλημα υγείας: Στο κρεβάτι με χτυπημένο πόδι (pic)

View this post on Instagram

Καλησπέρα σας, πάει και το δεξί πόδι το περποιηθηκε ο γιατρούλης !!! Ελπίζω σε καμμία εβδομάδα Πάλι να είμαι κοντά σας !! Την αγαπη μου 💝💈!! #ισχιοποδι #skalkairos.gr #παεικαιαυτο !! #μενουμεσπιτι