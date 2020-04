Τραμπ – αντισηπτικό: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προτείνει ενέσεις και σολάριουμ για τον κορονοϊό

Τραμπ – αντισηπτικό: Άναυδοι έμειναν όσοι παρακολουθούσαν τη συνέντευξη τύπου του Τραμπ την Πέμπτη για την εξέλιξη της πανδημίας, όταν πρότεινε την θεραπεία του κορονοϊού με ένεση απολυμαντικού. Σύμφωνα με το BBC, την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρότεινε “Μπορώ να φανταστώ το απολυμαντικό να σκοτώνει τον ιό μέσα σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό! Υπάρχει τρόπος να το χορηγήσουμε με ένεση ή να κάνουμε κάποιον καθαρισμό; Βλέπετε, ο ιός εισέρχεται στους πνεύμονες και κάνει τεράστια ζημιά. Θα είχε ενδιαφέρον να το ελέγξουμε”.

Την στιγμή που οι ΗΠΑ θρηνούν τα περισσότερα θύματα του Covid 19 παγκοσμίως και με τους νεκρούς να πλησιάζουν τις 50.000 ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να ξεπερνάει κάθε όριο. Μετά τις ενέσεις απολυμαντικών δεν δίστασε να προτείνει την έκθεση ασθενών σε υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς έρευνες έδειξαν πως ο κορονοϊός εξασθενεί πιο γρήγορα όταν εκτίθεται στον ήλιο και τη ζέστη.

“Οι ενημερώσεις από τον Τραμπ είναι επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Μποϊκοτάρετε την προπαγάνδα. Ακούστε τους ειδικούς. Και σας παρακαλώ μην πιείτε απορρυπαντικό”, ανέφερε μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter ο Ρόμπερτ Ράιχ, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια.

Boycott the propaganda. Listen to the experts. And please don't drink disinfectant. https://t.co/gRRn3sQ04T

Here is Dr. Birx's reaction when President Trump asks his science advisor to study using UV light on the human body and injecting disinfectant to fight the coronavirus. pic.twitter.com/MVno5X7JMA

— Daniel Lewis (@Daniel_Lewis3) April 24, 2020