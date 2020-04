Τραμπ Ιράν: Νέα ένταση στον Περσικό – “Καταστρέψτε όλα τα πλοία αν σας παρενοχλήσουν”

Τραμπ Ιράν: Εντολή στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό να καταρρίψει και να καταστρέψει τις ιρανικές κανονιοφόρους, αν αυτές παρενοχλήσουν τα αμερικανικά πλοία στη θάλασσα, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όπως ο ίδιος έκανε γνωστό μέσω Twitter. Η εντολή Τραμπ δόθηκε λίγες ημέρες μετά την καταγγελία από πλευράς ΗΠΑ ότι το ιρανικό Ναυτικό παρεμπόδισε αμερικανικές ασκήσεις στον Κόλπο πλησιάζοντας ιρανικά σκάφη σε πολύ μικρές αποστάσεις.

Συγκεκριμένα, καταγγέλλει πως περίπου 12 ιρανικά σκάφη διενήργησαν «επικίνδυνες προσεγγίσεις παρενόχλησης» σε διάφορα αμερικανικά σκάφη, τα οποία συμμετείχαν σε ασκήσεις στον Περσικό Κόλπο, προχώρησε το αμερικανικό Ναυτικό. Οι ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δοκιμάζονται ξανά τους τελευταίους μήνες αφότου η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε τη δολοφονία του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τον θάνατο του Ιρανού αξιωματικού, αρμόδιου για τις επιχειρήσεις των Φρουρών της Επανάστασης στο εξωτερικό.

Στο Ιράν οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές. Συγκλήθηκε εκτάκτως το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ενώ ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης της χώρας αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ορκίστηκε εκδίκηση για το θάνατο του Ιρανού αξιωματικού. Μετά την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης και τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή έχουν τεθεί σε «υψηλό επίπεδο συναγερμού».

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020