Κρανίδι τρόφιμα: Μετανάστες ορμούν για μια σακούλα – Απίστευτες εικόνες

Κρανίδι τρόφιμα: Απίστευτες είναι οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το Πόρτο Χέλι, όπου πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται σε καραντίνα σε ξενοδοχείο της περιοχής που εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοϊού, τρέχουν να πάρουν σακούλες με τρόφιμα από το κλιμάκιο που έχει σπεύσει στο σημείο. Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο που δημοσιεύει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες τρέχουν προς την ομάδα που έχει αναλάβει τη διανομή των γευμάτων και των ειδών πρώτης ανάγκης.

Δεκάδες άνθρωποι, με αγωνία, χωρίς την τήρηση της απόστασης ασφαλείας τρέχουν στις μεγάλες κούτες με τις προμήθειες. Λίγα λεπτά αργότερα, το κλιμάκιο αποχώρησε από το σημείο καθώς δεν τηρούνταν -όπως φαίνεται- οι αποστάσεις κι όλα τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού.

VIDEO: Migrants, who have been quarantined in a Greek hotel after a COVID-19 outbreak, rush to get aid supplies pic.twitter.com/rutuN1UTOV

