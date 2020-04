Βρετανία νεκροί κορονοϊός: Αυξάνονται οι θάνατοι – Δεν τηρούνται τα μέτρα προστασίας (vid)

Βρετανία νεκροί κορονοϊός: Στους 17.337 έχει ανεβεί ο αριθμός των ασθενών του κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τα νεότερα συγκεντρωτικά στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 4.301 το τελευταίο 24ωρο έως τις 9 το πρωί της Τρίτης, φτάνοντας πλέον τα 129.044. Ο αριθμός των θανάτων που ανακοινώνει το Υπουργείο Υγείας αφορά μόνο περιπτώσεις νοσηλευόμενων ασθενών.

Το καθεστώς καραντίνας παραμένει σε ισχύ, με τις μετακινήσεις να επιτρέπονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ωστόσο η απειθαρχία στους κανόνες υγιεινής παρατηρείται σε σούπερ μάρκετ του Λονδίνου και του Μπρίστολ, όπως άλλωστε αποδεικνύεται και σε βίντεο που δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα Independent. Σε αυτό φαίνεται ο κόσμος να μην κρατά τις απαραίτητες αποστάσεις των δύο μέτρων καθώς αγοράζει προϊόντα. Ωστόσο, όπως παρατηρείται, πολλοί είναι εκείνοι που δεν φορούν μάσκες προκειμένου να προστατευθούν.

Social distancing is being ignored in UK supermarkets pic.twitter.com/poKIMBIH2X

— The Independent (@Independent) April 21, 2020