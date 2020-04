Αστυνομικός – παπάκια: Το πιο viral βίντεο των ημερών

Αστυνομικός – παπάκια: Τις σκληρές ημέρες του κορονοϊού έχουμε δει τα Σώματα Ασφαλείας να “βγάζουν” το πιο τρυφερό τους πρόσωπο. Άλλοι πήραν τις κιθάρες για να χαλαρώσουν τον κόσμο που “μαραζώνει” πίσω από κλειστές πόρτες, άλλοι τραγούδησαν το «baby shark» για τους καραντινάτους μπόμπιρες, ενώ στην Ινδία κάποιος… ντύθηκε Covid 19 για να πείσει τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα. Το βίντεο όμως με πρωταγωνιστή ένστολο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες δεν αφορά άμεσα την πανδημία. Δείχνει όμως, πως πίσω από την “τρομακτική” στολή, μπορεί να υπάρχει και η απόλυτη ευαισθησία!

Σε αυτό βλέπουμε έναν αστυνομικό να περπατά σε ένα πάρκο και από πίσω του να τον ακολουθούν στη σειρά κάποια… παπάκια. Ο λόγος για τον αστυνομικό Ενγκεχαλτ, από το τμήμα του Χιούστον, ο οποίος έβαλε τα παπάκια στη σειρά για να τα βοηθήσει να βρουν τη μητέρα τους, στο Πάρκο Μεμόριαλ, το οποίο έχει κλείσει εξαιτίας του κορωνοϊού. Το αξιολάτρευτο στιγμιότυπο κατέγραψε η δημοσιογράφος του NBC, Πρισίλα Τόμσον, την ώρα που έκανε διάλειμμα, και το ανέβασε στον λογαριασμό της στο Twitter. Μάλιστα, στην ανάρτησή της, γράφει ότι ο αστυνομικός βοήθησε και την ίδια όταν άφησε τα κλειδιά της μέσα στο αυτοκίνητο.

«Ενα μεγάλο ευχαριστώ στον αστυνόμο Ενγκελχαρτ, ο οποίος όχι μόνο με βοήθησε αφού άφησα τα κλειδιά μου στο αυτοκίνητο το πρωί, αλλά βοήθησε και αυτούς τους μικρούς νεοσσούς να βρουν το δρόμο τους πίσω στη μαμά. Κι όλα αυτά ενώ έλεγχε ότι δεν υπάρχει κόσμος και ότι όλα τα πάρκα είναι κλειστά λόγω της COVID19», έγραψε χαρακτηριστικά.

A big thank you to @houstonpolice Sgt. Engelhart who not only helped me after I locked my keys in the car this morning, but also helped these little chicks find their way back to mom — all while making sure that folks know all @HoustonTX parks are closed due to #COVID19. pic.twitter.com/x3TX29xzwJ

— Priscilla Thompson (@PriscillaWT) April 11, 2020