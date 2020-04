The Last Dance Netflix – Ελλάδα: Το ντοκιμαντέρ για τον Τζόρνταν είναι γεγονός

The Last Dance Netflix – Ελλάδα: Από τις 10 το πρωί της Δευτέρας τα δυο πρώτα επεισόδια του ντοκιμαντέρ «The Last Dance» για τους Σικάγο Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν είναι διαθέσιμα στο Netflix. Πρόκειται για μια σειρά ντοκιμαντέρ με ανέκδοτες ιστορίες από το δέυτερο «three-peat» της μεγάλης ομάδας του Σικάγο με τον Τζόρνταν, τον Σκότι Πίπεν, τον εκκεντρικό Ντένις Ρόντμαν και τον αφανή ήρωα και νυν προπονητή των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Στιβ Κερ. Το ESPN που ανέλαβε την παραγωγή του ντοκιμαντέρ, συνεργάστηκε με το Nteflix ώστε να βγουν γρηγορότερα τα επεισόδια και να είναι διαθέσιμα σε μεγαλύτερο κοινό. Άλλωστε, η γνωστή streaming πλατφόρμα, με την μισή ανθρωπότητα σε καραντίνα λόγω κορωνοϊού έχει εκτοξεύσει την ήδη υψηλή της επισκεψιμότητα.

Αν έχετε πρόσβαση στο ESPN, τα δύο πρώτα επεισόδια ήταν διαθέσιμα από τα ξημερώματα της Δευτέρας. Εναλλακτικά, το Netflix φέρνει το ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα από το πρωί της Δευτέρας (20/4) στις 10:00. Το ESPN αποφάσισε να επισπεύσει την κυκλοφορία του The Last Dance, στα τέλη Μαρτίου, ώστε να βοηθήσει το κοινό να καλύψει την ανάγκη του για σπορ εξαιτίας του λουκέτου που έχει σε όλο τον κόσμο λόγω κορωνοϊού. Για αυτό και συνεργάστηκε με το Netflix.

The Last Dance Netflix: Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των επεισοδίων

Δευτέρα, 20 Απριλίου– 12:01 – Επεισόδια 1 και 2

Δευτέρα, 27 Απριλίου– 12:01 – Επεισόδια 3 και 4

Δευτέρα, 4 Μαΐου– 12:01 – Επεισόδια 5 και 6

Δευτέρα, 11 Μαΐου– 12:01 – Επεισόδια 7 και 8

Δευτέρα, 18 Μαΐου– 12:01 – Επεισόδια 9 και 10

Can't wait for Sunday? Neither can we. So we're dropping five minutes from the first episode of #TheLastDance

The Last Dance Netflix: Τα πρώτα πέντε λεπτά

Την Παρασκευή, λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα το ESPN δημοσίευσε τα πρώτα πέντε λεπτά από το ντοκιμαντέρ ως trailer για τους θαυμαστές του ίσως καλύτερου παίκτη όλων των εποχών του αθλήματος. «Δεν μπορείτε να περιμένετε μέχρι την Κυριακή; Ούτε εμείς, γι’ αυτό σας δίνουμε ένα πεντάλεπτο από το πρώτο επεισόδιο» αναφέρεται στη λεζάντα του συγκεκριμένου tweet από το ESPN.

Με τον κορονοϊό να έχει σταματήσει κάθε αθλητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ και τους παίκτες να βρίσκονται σε καραντίνα, το ντοκιμαντέρ “The Last Dance” για το τελευταίο πρωτάθλημα του Μάικλ Τζόνρταν με τους Σικάγο Μπουλς… έσπασε τα ταμεία.

Σχεδόν όλοι οι σταρ του NBA έδειξαν ενθουσιασμένοι από τα πρώτα δύο επεισόδια της σειράς και αποθέωσαν τον Τζόρνταν, τον Πίπεν και τον Φιλ Τζάκσον για τη νοοτροπία νικητή, αλλά και για την κόντρα τους με τη διοίκηση που έβαλε πρόωρο τέλος στη δυναστεία τους.

Craziest part of #TheLastDance so far: Two of the most powerful men in world history — aka "Former Chicago Resident" and "Former Arkansas Governor."

