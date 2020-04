Disney Plus συνδρομή: Τουλάχιστον 50 εκατ. χρήστες μέσα σε 5 μήνες

Disney Plus συνδρομή: Μέσα σε πέντε μήνες λειτουργίας της η αμερικανική streaming υπηρεσία για συνδρομητικά βίντεο Disney Plus απέκτησε 50 εκατομμύρια συνδρομητές απ’ όλο τον κόσμο, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η Disney είχε ανακοινώσει στις 3 Φεβρουαρίου ότι ο αριθμός των συνδρομητών της Disney Plus ήταν 28,6 εκατομμύρια, γεγονός που σημαίνει ότι εντός δύο μηνών προστέθηκαν περισσότερες από 21 εκατομμύρια εγγραφές με συνδρομή. Ο αριθμός των 50 εκατομμυρίων συνδρομητών είναι αρκετά μπροστά από τις προβλέψεις της εταιρείας – και αυτές της Wall Street, αναφέρει το Variety.

H Disney, αποκαλύπτοντας το σχέδιο δράσης της υπηρεσίας streaming πριν από ένα χρόνο για τους επενδυτές, είχε θέσει τον στόχο των 60 έως 90 εκατομμυρίων συνδρομητών μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους του 2024. Η Disney Plus μπορεί να επιτύχει αυτόν τον στόχο τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Αργότερα εντός του 2020, η Disney σχεδιάζει να συνεχίσει να επεκτείνει τη Disney Plus σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, καθώς και σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική και την Ιαπωνία, σύμφωνα με τον Κέβιν Μάγιερ, πρόεδρο του Διεθνούς και Direct-to-Consumer Τομέα της The Walt Disney Company. «Είναι ένας μεγάλος αριθμός, πολύ παραπάνω από αυτό που όλοι πίστευαν ότι θα έφθανε πριν από έξι μήνες, αλλά με δεδομένο το πόσο καλά ξεκίνησε στις ΗΠΑ, οι 50 εκατομμύρια δεν θα πρέπει να είναι μεγάλη έκπληξη για κανέναν» ανέφερε ο αναλυτής της Cowen, Ντογκ Κρόιτζ στο Variety.