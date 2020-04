Δωρεές σε νοσοκομεία: Τεράστια βοήθεια Τζόκοβιτς στο Μπέργκαμο

Δωρεές σε νοσοκομεία: Ο θρυλικός τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς δείχνει για πολλοστή φορά το μεγαλείο της ψυχής του, προσφέροντας 1 εκατ. ευρώ. Ο 32χρονος Σέρβος είναι ένας εκ των αθλητών που έχουν βοηθήσει οικονομικά τα μέγιστα στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και το απέδειξε ακόμα μια φορά με μια τεράστια δωρεά που έκανε σε νοσοκομεία της Λομβαρδίας. Της περιοχής, δηλαδή, της Ιταλίας που υπέφερε σε τεράστιο βαθμό από τον κορονοϊό έχοντας εκατοντάδες νεκρούς ημερησίως και παραμένει φυσικά μέχρι σήμερα σε αυστηρή καραντίνα.

Τα νέα για τη δωρεά του Νόλε, το ύψος της οποίας, με παράκληση του ίδιου, δεν έχει αποκαλυφθεί, έκανε γνωστά ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας για το δυτικό Μπέργκαμο, Πίτερ Άσεμπεργκς. “Δεχτήκαμε μια τεράστια δωρεά από το εξωτερικό που με συγκίνησε. Και με συγκίνησε ακόμα περισσότερο το ότι προήλθε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, έναν άνθρωπο που έχει ήδη δώσει 1 εκ. ευρώ στη χώρα του για αυτό το θέμα αλλά νοιάστηκε και για εμάς στο Μπέργκαμο και στη Λομβαρδία. Είναι ένας τρομερός άνθρωπος, θα ήθελα να τον συναντήσω μια μέρα για να τον ευχαριστήσω” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και η σύζυγός του, Γελένα Ρίστιτς, παραμένουν σε απομόνωση μαζί με τα παιδιά τους και τους σκύλους τους, ελέω κορονοϊού και αποφάσισαν να προκαλέσουν σε ένα “acro yoga challenge” τα υπόλοιπα ζευγάρια του κόσμου! “Με τη Γελένα αποφασίσαμε να σας προκαλέσουμε να δοκιμάσετε αυτή την acro yoga στάση με τον παρτενέρ σας, τα παιδιά σας, τον συγκάτοικό σας, τους γονείς σας, τον προπονητή σας, με όποιον μένετε στο σπίτι,” έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Τwitter ο διάσημος Σέρβος τενίστας και ανάρτησε το σχετικό βίντεο.

Να… λοιπόν πως διατηρεί τους κοιλιακούς του ο Νόβακ Τζόκοβιτς!

#HappyEaster everyone! Awaiting our Orthodox Christian Easter to arrive with plenty of time for new challenges 🤔… @jelenadjokovic and I decided to challenge you guys and our @novakfoundation community to try this acro yoga position this week… pic.twitter.com/AkCqZBo4PB

— Novak Djokovic (@DjokerNole) April 12, 2020