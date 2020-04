Καραντίνα – διάσημοι: Η  Ντρου Μπάριμορ μιλά για τις δύσκολες στιγμές της καθημερινότητας

Καραντίνα – διάσημοι: Η Ντρου Μπάριμορ ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των ειδικών και μένει σπίτι με την οικογένειά της. Η διάσημη ηθοποιός είναι μητέρα και μιλάει για το πόσο δύσκολο της είναι να διαβάζει τα παιδιά της. Μιλώντας μέσω Skype σε τηλεοπτική εκπομπή αποκάλυψε: «Δεν ξέρω αν υπάρχουν καλές μέρες ή κακές, αλλά υπάρχουν καλές ώρες και κακές ώρες…Το λεπτό που σκέφτηκα, “Ω, είμαι τρεις εβδομάδες μέσα, το έχω αυτό”, έκλαιγα κάθε μέρα, όλη μέρα», είπε αρχικά.

«Είναι ό,τι πιο εκνευριστικό έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, να είμαι δάσκαλος και γονιός. Και σκέφτηκα: “Θεέ μου, και οι δάσκαλοι έχουν δικά τους παιδιά. Μάλλον, επιβιώνουν επειδή καταφέρνουν να εργάζονται με άλλα παιδιά; Έχουν τα παιδιά τους στην τάξη τους; Πώς λειτουργεί όλο αυτό;” Δεν πίστευα ότι έπρεπε να σεβαστώ και να εκτιμήσω τους δασκάλους περισσότερο από ό, τι έκανα».

"I think there are good hours and hard challenging hours…week one I was paralyzed," says @DrewBarrymore on how she's been adjusting to life while social distancing. pic.twitter.com/mCDIWPVlTy

— TODAY (@TODAYshow) April 14, 2020