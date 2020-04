Κορονοϊός Ελλάδα: Ο καθηγητής Τάκης Παππάς εξηγεί γιατί η χώρα μας έχει θετική πορεία

Κορονοϊός Ελλάδα: Οταν ο κορονοϊός χτύπησε την Ελλάδα και την Ιταλία είδα τεράστιες διαφορές. Νόμιζα ότι η Ελλάδα και η Ισπανία θα μάθαιναν από την Ιταλική περίπτωση, αλλά με την Ισπανία αυτό δεν λειτούργησε λέει ο κ. Παππάς. Η Ισπανία αντέδρασε πολύ αργά, απίστευτα αργά, ενώ αντίθετα η Ελλάδα κινήθηκε γρήγορα. Η Ελλάδα έκλεισε σχολεία για παράδειγμα, πριν από τον πρώτο θάνατο από κορονοϊό προσθέτει. Η Ισπανία χρειάστηκε 43 ημέρες να κλείσει τα σχολεία μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος, σύμφωνα με τον κ. Παππά, ενώ η Ελλάδα χρειάστηκε μόνο 13 ημέρες. Η Ισπανία χρειάστηκε 39 ημέρες μετά τον πρώτο ασθενή για να απαγορεύσει τις μαζικές συγκεντρώσεις και άλλες 43 ημέρες για να κλείσει τα μαγαζιά που δεν ήταν απαραίτητα.Για τη διακοπή δραστηριοτήτων η κυβέρνηση του συντηρητικού Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη χρειάστηκε 12 ημέρες μετά τον πρώτο ασθενή από κορονοϊό. Και τα καταστήματα έκλεισαν μετά από 19 ημέρες μετά.

Για να εξηγήσει την ισπανική καθυστέρηση σε σχέση ε την Ελλάδα ο Τάκης Παππάς δείχνει τη λειτουργία τη κυβέρνησης στις δυο μεσογειακές χώρες.

Η Ελλάδα και η Ισπανία είναι δυο χώρες με κοινωνικές ανθρώπους που τους αρέσει να βγαίνουν έξω, εξωστρεφείς ανθρώπους. Μοιάζουν οι δυο χώρες. Ομως ξαφνικά βλέπεις εναν εξωτερικό παράγοντα που τις χτυπάει, όπως ο ιός, και βλέπεις τελείως διαφορετικές αντιδράσεις. Γιατί; Αναρωτιόμουν λέει ο κ. Παππάς. Πιστεύω οτι η αιτία είναι ότι έχουν διαφορετικές κυβερνήσεις. Στην Ελλάδα υπάρχει μια κυβέρνηση ενός φιλελεύθερου κόμματος με έναν ισχυρό πρωθυπουργό. Στην Ισπανία υπάρχει μια κυβέρνηση που εξελέγη μετά από μήνες διαπραγματεύσεων και τα λοιπά..

Ο πολιτικός επιστήμονας εξηγεί ότι όλο το πρόβλημα είναι στην κυβέρνηση συνεργασίας. Σε περίοδο κρίσης σύμφωνα με τον κ. Παππά έγινε σαφές οτι “η κυβέρνηση της Ισπανίας δεν είναι μια κυβέρνηση που λειτουργεί σωστά”.

Η κυβέρνηση της Ισπανίας “έχει δυο αδύναμους συνεταίρους. Τον Σάντσεθ και τον Ιγκλέσιας. Αν πήγαιναν τώρα σε εκλογές κανείς δεν ξέρει αν θα κρατούσαν τα ποσοστά των τελευταίων εκλογών”λέει ο κ. Παππάς.

