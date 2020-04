Ρονάλντο κορονοϊός: Ο Πορτογάλος σταρ φοράει μάσκα και στέλνει μήνυμα συμπαράστασης

Ρονάλντο κορονοϊός: «Όλοι κάνουμε ό, τι μπορούμε για να βοηθήσουμε»: ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιστρέφει με μια ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, απευθείας από τη Μαδέρα και στέλνει ένα μήνυμα στον αγώνα κατά του κορωνοϊού με μια φωτογραφία, όπου φοράει μάσκα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο μάσκες, που απεικονίζουν τις σημαίες της Πορτογαλίας και της Ιταλίας.

«Σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή για τον κόσμο μας, είναι σημαντικό να ενωθούμε και να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον», έγραψε ο Πορτογάλος πρωταθλητής με τα hashtags #beyondthemask #nevergiveup. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συμμετέχει σε μια εκστρατεία δωρεάς για τον Ιταλικό Ερυθρό Σταυρό, στον ιστότοπο nevergiveup.tinaba.it, εκστρατεία στην οποία συμμετείχαν πολλοί πρωταθλητές, όπως οι Χαβιέ Ζανέτι και Τζανλουίτζι Μπουφόν. Σημειώνεται πως η Πορτογαλία είναι η χώρα του και αγωνίζεται στην Γιουβέντους, που είναι ιταλική ομάδα. Και οι δύο χώρες μαστίζονται από την κρίση της πανδημίας και μετρούν καθημερινά εκατοντάδες θύματα.

In this very difficult moment for our world it is important we unite and support each other. Let’s all do what we can to help. #beyondthemask #nevergiveup pic.twitter.com/SQjkeRlSw8

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 10, 2020