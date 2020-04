Βανδή – κόρη: Λιώνουν στη γυμναστική και τα αποτελέσματα είναι… παραπάνω από εμφανή

View this post on Instagram

Αποφάσισα να ΜΗΝ το ξανακανω!🤣 Κουράστηκα και αισθάνθηκα ποσο με έχει επηρεάσει η βαθιά σχέση που έχω αναπτύξει με τον καναπέ μου ένα μήνα τώρα!!! Άι στο καλό! Αφού εγώ είμαι fan του #pilatesreformer τι το θελα! Μεταξύ μας τώρα παίζει να ξέρετε κανένα καλό προγραμμα γυμναστικής στο διαδύκτιο να μου προτείνετε?😂😂😂