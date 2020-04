Δικηγόρος Deal – Challenge: Ο Χάρης Αναγνωστόπουλος κάνει ”handstand” στο Instagram

Δικηγόρος Deal – Challenge: Τον Χάρη Αναγνωστόπουλο τον βλέπουμε κάθε απόγευμα μέσα από τη συχνότητα του Alpha και το Deal. Ο δικηγόρος του Deal λατρεύει τα θαλάσσια και χειμερινά σπορ και έχει κορμί «φέτες», όπως άλλωστε δείχνουν και οι φωτογραφίες του στο Instagram.

Αυτή την περίοδο όπως όλοι μένει σπίτι εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και όπως φαίνεται δεν κατάφερε να αντισταθεί στο νέο challenge που έχει την τιμητική του στα social media. Λέγεται «handstand challenge» και πρέπει να κάνεις κατακόρυφο ενώ παράλληλα φοράς το μπλουζάκι σου. Τα challenges στα social media αυτές τις ημέρες, δίνουν και παίρνουν.

Το ίδιο ακριβώς challenge δοκίμασε και ο διάσημος ηθοποιός, Τζέικ Γκίλενχααλ. Ο ηθοποιός Τομ Χόλαντ, που υποδύεται τον Spiderman, είχε μια τρελή ιδέα. Έκανε κατακόρυφο και προσπαθούσε παράλληλα να φορέσει την μπλούζα του χωρίς να πέσει. Το «handstand challenge» μάς έδωσε την ευκαιρία να δούμε τους καλοσχηματισμένους κοιλιακούς του αλλά και τις δεξιότητές του στο κατακόρυφο.

Τα κατάφερε και προκάλεσε τον Τζέικ Γκίλενχααλ αλλά και τον Ράιν Ρέινολντς. Ο Τζέικ όχι απλώς δοκίμασε την τύχη του αλλά κέρδισε το challenge κάνοντας το Διαδίκτυο να παραληρεί.

what is jake gyllenhaal doing and how do we make sure he never stops pic.twitter.com/bDu2GIItBf

— trish (@ULTRAGLOSS) April 3, 2020