Μπόρις Τζόνσον νοσοκομείο: Παραμένει στην εντατική, ανησυχία για την κυβέρνηση

Μπόρις Τζόνσον νοσοκομείο: Η κατάσταση της υγείας του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον παραμένει σταθερή και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική για να βρίσκεται σε στενή παρακολούθηση, ανακοίνωσε το βράδυ εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ. «Η κατάσταση του πρωθυπουργού είναι σταθερή και παραμένει στην εντατική για στενή παρακολούθηση. Έχει καλή διάθεση», τόνισε ο εκπρόσωπος. Νωρίτερα η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε πως ο πρωθυπουργός δεν έχει πνευμονία και «έλαβε την καθορισμένη θεραπεία με οξυγόνο» αλλά δεν έχει χρειαστεί άλλο μέσο αναπνευστικής βοήθειας. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 55χρονος είχε τις αισθήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια και μεταφέρθηκε στην εντατική για προληπτικούς λόγους.

Την ίδια στιγμή, η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ευχήθηκε στον Τζόνσον «πλήρη και ταχεία ανάρρωση» και έστειλε ένα μήνυμα υποστήριξης στην έγκυο μνηστή του και στην οικογένειά του.«Η βασίλισσα έστειλε ένα μήνυμα στην Κάρι Σίμοντς και στην οικογένεια Τζόνσον», ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. «Η Μεγαλειοτάτη είπε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι στις σκέψεις της και ότι ευχήθηκε στον πρωθυπουργό πλήρη και ταχεία ανάρρωση», σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ανακτόρων.

Και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, με ανάρτηση στο Twitter, εξέφρασε την ευχή του να αναρρώσει γρήγορα, όπως και ο πατέρας του, πρίγκιπας Κάρολος.

Our thoughts are with the Prime Minister and his family, who like so many in the UK and around the world are affected by coronavirus. We wish him a speedy recovery at this difficult time. W

