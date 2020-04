Ιδρυτής Twitter – κορονοϊός: Δωρεά μαμούθ για τη μάχη κατά της πανδημίας

Ιδρυτής Twitter – κορονοϊός: Ο ιδρυτής και CEO του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ, έκανε γνωστό μέσω του επίσημου λογαριασμού του πως θα διαθέσει το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου σε δολάρια στη μάχη κατά του κορονοϊού. Όπως ανακοίνωσε από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, θα βάλει το ποσό του 1 δις (28% της περιουσίας του) σε εταιρία, όπου μεγάλο μέρος των κεφαλαίων θα καταλήξουν στην προσπάθεια που γίνεται για να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Ο Ντόρσεϊ δεν διευκρίνισε ωστόσο πόσα από τα χρήματα θα προοριζόταν γι’ αυτόν τον σκοπό. Ο κορονοϊός συνεχίζει τη φονική του δράση, με τα θύματά του να έχουν ξεπεράσει ήδη τον αριθμό των 80 χιλιάδων, και η ανθρωπότητα κάνει ό,τι μπορεί για να τον σταματήσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Σε αυτή την προσπάθεια χρειάζονται όλοι, ειδικά εκείνοι που είναι οικονομικά ισχυροί για να στηρίξουν την προσπάθεια των κυβερνήσεων, και σε αυτό το πλαίσιο ο Τζακ Ντόρσεϊ δείχνει το δρόμο σε όλους.

“Γιατί τώρα; Γιατί οι ανάγκες είναι όλο και πιο επείγουσες και θέλω να δω τον αντίκτυπο που θα έχει στη ζωή μου. Ελπίζω ότι αυτό θα εμπνεύσει κι άλλους να κάνουν κάτι παρόμοιο. Η ζωή είναι πολύ μικρή, οπότε ας κάνουμε ό, τι μπορούμε σήμερα για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους τώρα”, ανέφερε ο Ντόρσεϊ.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020