Eurogroup κορωνοϊός: Δεν βγήκε «λευκός καπνός», νέα τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη

Eurogroup κορωνοϊός: Ναυάγιο στις συζητήσεις του Eurogroup, καθώς η τηλεδιάσκεψη διεκόπη και θα συνεχιστεί την Πέμπτη. Την είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο με ανάρτησή του στο twitter, ανακοινώνοντας την αναβολή για την Πέμπτη μετά από 16 ώρες διαπραγματεύσεων. Ήταν σχεδόν βέβαιο πως δεν θα έβγαινε λευκός καπνός από τις διαπραγματεύσεις των Ευρωπαίων ΥΠΟΙΚ. Μάλιστα όσο περνούσε η ώρα γινόταν όλο και πιο ξεκάθαρο το ναυάγιο, αφού δεν υπήρχε στο τραπέζι ούτε καν προσχέδιο της απόφασης του Eurogroup.

Ότι θα ακολουθούσε ολονύχτιο θρίλερ με τη συμφωνία να μοιάζει να βρίσκεται μακριά επιβεβαιώθηκε μόλις έγινε γνωστή η πρόταση της Γερμανίας για συμβιβαστική λύση. Ομως όπως ήταν αναμενόμενο βρήκε κατηγορηματικά αντίθετη κυρίως την Ιταλία, η οποία είχε ήδη «πυροβολήσει» την Κομισιόν για την πρόθεση της να δημοσιοποιήσει σήμερα έναν οδικό χάρτη εξόδου της ΕΕ από την καραντίνα, χωρίς να διαβουλευθεί με τις κυβερνήσεις, ειδικά των χωρών που υποφέρουν. Την ίδια στιγμή αντιδράσεις είχαν πυροδοτηθεί και από την τοποθέτηση της Ολλανδίας για τη χρήση των γραμμών του ESM υπό όρους.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/wLRhcbR9O1

— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 8, 2020