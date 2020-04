Αγγλία κορονοϊός: Ο Γουόκερ απολογήθηκε για το πάρτι με τα call girls

Αγγλία κορονοϊός: Ο Άγγλος φουλ μπακ των «πολιτών» αποκαλύφθηκε πως παρά το γεγονός πως το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε lockown φώναξε στο σπίτι του έναν φίλο και δυο κοπέλες επί πληρωμή για να περάσουν μερικές ώρες μαζί. Από τη στιγμή που το περιστατικό αποκαλύφθηκε στον βρετανικό Τύπο από τη Sun, ο Γουόκερ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα λιγότερο από τη δημόσια απολογία, λέγοντας: «Αντιλαμβάνομαι πως το επάγγελμά μου είναι τέτοιο που οφείλουμε να δίνουμε το σωστό παράδειγμα, απολογούμαι στην οικογένειά μου, τους φίλους μου, την ομάδα μου και τους οπαδούς που απογοήτευσα».

Η Μάντσεστερ Σίτι από την πλευρά της ανέφερε ότι ενημερώθηκε για το ζήτημα και πως πλέον θα το χειριστεί εσωτερικά, προφανώς με τιμωρία από τον εσωτερικό κανονισμό αν και το θέμα είναι αρκετά πιο σοβαρό λόγω της πανδημίας και της ανάγκης όλοι να προσέχουν τους εαυτούς τους.

Ο Άγγλος διεθνής, λίγες ώρες πριν το «καυτό» πάρτι είχε κάνει δημόσια έκκληση όλοι να τηρήσουν τα μέτρα προστασίας για τον COVID-19. Συγκεκριμένα, ο παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι είχε κάνει ανάρτηση στο Twitter όπου εξήρε τη σημασία της καραντίνας και καλούσε τον κόσμο να μείνει σπίτι.

On a serious note though, please everyone stay home, look after one another through this difficult time and check in on loved ones but don’t visit them 💙 #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9QnWkcnGrH

— Kyle Walker (@kylewalker2) March 24, 2020