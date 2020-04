Lynyrd Skynyrd Street Survivors: Το νέο τραγούδι μετά από 8 χρόνια

Lynyrd Skynyrd Street Survivors: Οι Lynyrd Skynyrd επανέρχονται στο μουσικό προσκήνιο, καθώς μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια, μοιράστηκαν στα social media το καινούργιο τους τραγούδι, το «Last of the Street Survivors», που είναι διαθέσιμο για δωρεάν streaming ή downloading για μία εβδομάδα. Εδώ και λίγες ημέρες, τα μέλη του θρυλικού ροκ συγκροτήματος άφηναν υπαινιγμούς ότι κάτι «μαγείρευαν» για τους θαυμαστές τους, οι οποίοι είναι σε εκούσια απομόνωση για να εμποδίσουν την εξάπλωση της πανδημίας. «Όπως υποσχεθήκαμε, εδώ είναι ένα μικρό δώρο από τη δική μας οικογένεια των Skynyrd προς τη δική σας», έγραψαν το βράδυ της Πέμπτης (02/04) στη σελίδα της μπάντας στο Facebook. «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους που το έκαναν αυτό εφικτό. Stay safe and God bless».

Στο «Last of the Street Survivors» οι καλλιτέχνες από τον αμερικανικό Νότο θυμούνται την καριέρα τους και τα μέλη της μπάντας που πλέον δεν ζουν. Το τραγούδι -το οποίο έχει τον ίδιο τίτλο με την επωνυμία της αποχαιρετιστήριας τουρνέ του συγκροτήματος- έγραψε ο κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος της μπάντας, Γκάρι Ρόσινγκτον (Gary Rossington), μαζί με τον τραγουδιστή, Τζόνι Βαν Ζαντ (Johnny Van Zant), τον κιθαρίστα, Ρίκι Μέντλοκ (Ricky Medlocke), καθώς και τον τραγουδοποιό, Τομ Χέιμπριτζ (Tom Hambridge).

Παράταση στο ανοιξιάτικο τουρ του συγκροτήματος

Η τελευταία φορά που οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφόρησαν τραγούδι ήταν τον Αύγουστο του 2012, με το 14ο άλμπουμ τους, «Last of a Dyin’ Breed». Το τελευταίο διάστημα έλεγαν πως δουλεύουν υλικό για ένα 15ο -και πιθανά- τελευταίο άλμπουμ τους. Μάλιστα, τώρα θα έχουν περισσότερο χρόνο να επεξεργαστούν τα κομμάτια τους, καθώς λόγω κορονοϊού άφησαν στη μέση την ανοιξιάτικη αποχαιρετιστήρια τουρνέ τους, η οποία ξεκίνησε το 2018 και η ολοκλήρωσή της παρατείνεται διαρκώς.