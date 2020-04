Μεσημέρι Yes κόβεται: Τι είπαν στην τελευταία εκπομπή οι παρουσιαστές του Open

Μεσημέρι Yes κόβεται: Οι διοίκηση του Open αποφάσισε να “κόψει” την εκπομπή των Ζαρίφη – Σταματόπουλο Μεσημέρι Yes. Η καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή με παρουσιαστές την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Παύλο Σταματόπουλο και σχολιαστή τον Δημήτρη Μάρκο έριξε αυλαία σήμερα, νωρίτερα από το τέλος της σεζόν. Ωστόσο, οι δύο παρουσιαστές παραμένουν στο δυναμικό του κοινού. Άλλωστε, ο Παύλος Σταματόπουλος είναι και στην εκπομπή “Έλα Χαμογέλα”, την οποία παρουσιάζει η Σίσσυ Χρηστίδου. Οι δύο παρουσιαστές, λοιπόν, αποχαιρέτησαν το τηλεοπτικό κοινό το μεσημέρι της Παρασκευής. “Ελάτε να τα πούμε λιγάκι μεταξύ μας γιατί έχουμε χτίσει μια σχέση επικοινωνίας από τον Ιούλιο και μετά με το Καλοκαίρι Not και τώρα με το Μεσημέρι Yes”, είπε ο Παύλος Σταματόπουλος.

“Πρέπει, λοιπόν, να ολοκληρώσουμε αυτό τον κύκλο γιατί, όπως καταλαβαίνετε, η δική μας θέση η ψυχαγωγική είναι πάρα πολύ δύσκολη”, τόνισε ο παρουσιαστής και συνέχισε: “Αυτή η εκπομπή στήθηκε με πάρα πολλά ρεπορτάζ εξωτερικά, με ανθρώπους που βγαίνουν έξω για θέματα, κάτι που δεν μπορεί να γίνει πλέον όπως καταλαβαίνετε για λόγους προληπτικούς και επειδή δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Επομένως, μια τέτοια εκπομπή δεν είναι βιώσιμη με βάση τη θεματολογία της και πρέπει να δώσει τη θέση της κάπου που είναι πιο σημαντικό να υπάρχει, σε μια εκπομπή που είναι ενημερωτική για να μπορεί να σας ενημερώνει”.

Τι είπε η Κατερίνα Ζαρίφη

Με τη σειρά της, η Κατερίνα Ζαρίφη θέλησε με χαμόγελο να αναφέρει πως “θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ μαζί με τον Παύλο, γιατί αυτό το διδυμάκι ξεκίνησε από το Καλοκαίρι Not” και το πήγε φεστιβάλ, όλους τους δημοσιογράφους που συνεργάστηκαν μαζί μας και έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και εννοείται τα παιδιά εδώ στο πλατό, την παρέα μας, όλους τους τεχνικούς. Να ευχαριστήσουμε το κοντρόλ, όλο το OPEN Beyond για τη στήριξη. Δεν λέμε τώρα όλα τα ονόματα γιατί αφήσαμε πολύ λίγο χρόνο στο τέλος, δεν είμαστε καλοί στους αποχαιρετισμούς. Άλλωστε αυτό δεν είναι κάτι μόνιμο, είναι προσωρινό”.

Να σημειώσουμε πως ο Παύλος Σταματόπουλος παραμένει στην τηλεοπτική παρέα της Σίσσυς Χρηστίδου, στην εκπομπή “Έλα χαμογέλα” κάθε Σαββατοκύριακο, ενώ η Κατερίνα Ζαρίφη παραμένει στο δυναμικό του τηλεοπτικού σταθμού. “Μεσημέρι Yes… λήξη εργασιών”, επισήμανε, στο κλείσιμο, η Κατερίνα Ζαρίφη.

Δείτε όλα όσα είπαν οι δύο παρουσιαστές στο βίντεο που ακολουθεί: