Μπόρις Τζόνσον κορονοϊός: Παραμένει σε καραντίνα – Έχει ακόμα συμπτώματα

Μπόρις Τζόνσον κορονοϊός: Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αποκάλυψε ότι θα παραμείνει στην αυτοαπομόνωση, καθώς εξακολουθεί να πάσχει από συμπτώματα του κορωνοϊού. Ο Τζόνσον χρησιμοποίησε το παρακάτω βίντεο και για να στείλει μήνυμα και να παροτρύνει τους Βρετανούς να παραμείνουν στο σπίτι το Σαββατοκύριακο…

Στο βίντεο λοιπόν που δημοσιεύτηκε στο λογαριασμό του στο Twitter, ο Τζόνσον δήλωσε πως: «Αν και αισθάνομαι καλύτερα και έχω καλύψει τις επτά ημέρες απομόνωσής μου, δυστυχώς εξακολουθώ να έχω ένα από τα συμπτώματα, ένα μικρό σύμπτωμα. Έχω ακόμα πυρετό και έτσι, σύμφωνα με τις κυβερνητικές συμβουλές, πρέπει να συνεχίσω την αυτο-απομόνωσή μου μέχρι να εξαφανιστεί και αυτό το σύμπτωμα».

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.

You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 3, 2020