Μπιλ Γκέιτς κορονοϊός: Οι 3 τρόποι για να νικήσει η ανθρωπότητα την πανδημία

Μπιλ Γκέιτς κορονοϊός: Ο Μπιλ Γκέιτς είναι γνωστός και για τις αξιοσημείωτες παρεμβάσεις του σε θέματα παγκόσμιας υγείας. Τώρα, πήρε θέση και στην πανδημία που έχει «γονατίσει» μεγάλο μέρος του πλανήτη, αναλύοντας τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουν κυβερνήσεις από εδώ και πέρα, ώστε να μειωθεί ο ρυθμός εξάπλωσης του κορωνοϊού και η οικονομία να επανέλθει ξανά στα φυσιολογικά της επίπεδα. Τη στρατηγική αυτή, την οποία παρουσιάζει με άρθρο του στη Washington Post, χωρίζει σε τρία βήματα.

Όσον αφορά το lockdown ο Γκέιτς αναφέρει ότι δεν γίνεται να μην είναι ολικό. «Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν φωνές ειδικών στο θέμα της δημόσιας υγείας, αρκετές πολιτείες και χώρες δεν έχουν κλείσει τα πάντα. Σε κάποιες πολιτείες, οι παραλίες είναι ανοιχτές, σε άλλες υπάρχουν εστιατόρια όπου μπορεί κανείς να κάτσει και να φάει» αναφέρει αρχικά.

Ενώ συμπληρώνει ότι: «Αυτή είναι η συνταγή για την καταστροφή, γιατί οι άνθρωποι μπορούν να ταξιδεύουν έτσι ελεύθερα και το ίδιο και ο ιός. Οι ηγέτες των χωρών πρέπει να είναι σαφείς. Το κλείσιμο παντού σημαίνει κλείσιμο παντού. Μέχρι να αρχίσει να μειώνεται ο αριθμός των κρουσμάτων -κάτι που θα πάρει 10 εβδομάδες ή και περισσότερο- κανείς δεν θα πρέπει να χαλαρώσει τα μέτρα».

This is encouraging news, but we still have a lot of work to do. Extreme physical distancing and testing are the best tools we have right now to slow the spread of novel coronavirus. https://t.co/7IHhb8CaFD

— Bill Gates (@BillGates) March 28, 2020