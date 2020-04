Μητσοτάκης Cnn: Το tweet της Αμανπούρ μετά τη συνέντευξη

Μητσοτάκης Cnn: Συνέντευξη στο CNN και στη δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνοντας πως στην Ελλάδα η τάση όσον αφορά την εξέλιξη της κρίσης με τον κορωνοϊό είναι ενθαρρυντική σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ωστόσο, η δημοσιογράφος του CNN σε ερώτηση που έθεσε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με τον τρόπο που χειρίζεται την κρίση του κορωνοϊού ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, έκανε λάθος «αναβαθμίζοντας» την Ελλάδα στο G20.

«Κύριε πρωθυπουργέ, πρέπει να σας ρωτήσω γιατί πριν συνδεθούμε αναφέρθηκα σε κάποιους ηγέτες οι οποίοι, πολύ απλά, δεν δέχονται τις εισηγήσεις των ειδικών, αλλά βρίσκονται ακόμη σε άρνηση σχετικά με το τις συμβαίνει. Ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Βραζιλίας, ο οποίος συνομιλεί με κόσμο, σφίγγει χέρια, δεν εφαρμόζει το social distancing και καλεί τους ανθρώπους να το δεχθούν γενναία “σαν άνδρες”. Μπορείτε να μου πείτε τι θα του λέγατε αν τον συναντούσατε στο τραπέζι μιας διάσκεψης του G20;», είπε συγκεκριμένα η Κριστιάν Αμανπούρ.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλήφθηκε άμεσα το λάθος στην ερώτηση της δημοσιογράφου. «Πρώτα απ’όλα εύχομαι η Ελλάδα να γίνει πολύ γρήγορα μέλος του G20, δεν συμμετέχουμε στο G20», απάντησε ο πρωθυπουργός κάνοντας την Κριστιάν Αμανπούρ να γελάσει και συνέχισε: «Αν τον συναντούσα πάντως θα του έλεγα ότι διαπράττει ένα τεράστιο λάθος. Ο ιός αυτός εξαπλώνεται σαν πυρκαγιά και υπάρχει μόνο ένας τρόπος να τον σταματήσουμε: το social distancing και το να λέμε στους πολίτες την αλήθεια. Δεν γνωρίζω αν το κλίμα στην Βραζιλία μάς επιτρέπει διαφορετικές υποθέσεις, αλλά από ένα σημείο και μετά είμαστε φορείς μίας ευθύνης. Εγώ αισθάνομαι ότι έχω την τεράστια ευθύνη να λέω στους πολίτες μου την αλήθεια, είναι πολύ επώδυνο να μένεις σπίτι. Όλοι υποφέρουμε από τις οικονομικές συνέπειες αυτού του lockdown».

«Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει τόσες πολλές κρίσεις και τώρα τον κορωνοϊό» σχολιάζει η γνωστή δημοσιογράφος του CNN Κριστιάν Αμανπούρ στο twitter, προλογίζοντας τη συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η δημοσιογράφος έθεσε στο επίκεντρο της ανάρτησης την κατάσταση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, λέγοντας ότι «ευτυχώς, ο Έλληνας πρωθυπουργός» της απάντησε ότι «το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ανταποκρίνεται σχετικά καλά… Μετά από δέκα χρόνια λιτότητας είχε υποστεί συντριβή, έτσι είχαμε επίγνωση με ανησυχία.. ότι ήμασταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο απ’ ότι οι άλλες χώρες της ΕΕ».

Greece has faced so many crises, and now coronavirus. Thankfully, Greek PM @kmitsotakis says “our healthcare system is coping relatively well… [it] was battered after 10 years of austerity so we were painfully aware… that we were at bigger risk compared to other EU countries.” pic.twitter.com/3WTxCVEN0d

— Christiane Amanpour (@camanpour) April 1, 2020