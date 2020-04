ΗΠΑ κορωνοϊός: Μας περιμένουν δύο οδυνηρές εβδομάδες, λέει ο Τραμπ

ΗΠΑ κορωνοϊός: Σε απόγνωση βρίσκονται πλέον οι ΗΠΑ, με εκατοντάδες ανθρώπους να χάνουν καθημερινά τη ζωή τους, νικημένοι από τον κορωνοϊό. Σύμφωνα με τα δεδομένα που καταγράφει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, 865 άνθρωποι υπέκυψαν στη χώρα μέσα στο προηγούμενο 24ωρο, αριθμός που δεν έχει προηγούμενο. Η επιτάχυνση των θανάτων αυξάνει σε 3.873 τον απολογισμό των ασθενών που υπέκυψαν αφότου η πανδημία άρχισε να πλήττει τη χώρα αυτή. Στις ΗΠΑ εξάλλου καταγράφονται μακράν τα περισσότερα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στον κόσμο: ανέρχονται πλέον σε 188.172, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 24.743 μέσα σε μια ημέρα, σύμφωνα με τους αριθμούς του πανεπιστημίου, που ανανεώνονται συνεχώς.

Πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι μέχρι στιγμής το θλιβερό ρεκόρ του υψηλότερου αριθμού θανάτων εξαιτίας της ασθένειας COVID-19 σε ένα 24ωρο σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη καταγράφηκε την 27η Μαρτίου στην Ιταλία (969 νεκροί).

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Τρίτη τους Αμερικανούς ότι έχουν μπροστά τους δύο «πάρα πολύ οδυνηρές» εβδομάδες, καθώς ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού γίνεται ολοένα πιο βαρύς στις ΗΠΑ, ανακοινώνοντας παράλληλα πως τα μέτρα της λεγόμενης κοινωνικής αποστασιοποίησης παρατείνονται ως την 30ή Απριλίου. «Θα περάσουμε δύο πολύ δύσκολες εβδομάδες», επέμεινε ο Ρεπουμπλικάνος, που τα τελευταία εικοσιτετράωρα άφησε κατά μέρος την εκτίμηση πως τα μέτρα περιορισμού που έχουν επιβληθεί σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού των ΗΠΑ θα αρθούν σύντομα, για να μην δεχθεί βαρύτερο πλήγμα η αμερικανική οικονομία, προκειμένου «η θεραπεία να μην είναι χειρότερη» από την πανδημία, όπως το είχε θέσει.

Χθες απεναντίας χαρακτήρισε «απολύτως κρίσιμο ο αμερικανικός λαός να τηρήσει τις συστάσεις» των υγειονομικών αρχών «για τις επόμενες 30 ημέρες», κάτι που χαρακτήρισε «ζήτημα ζωής και θανάτου».

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο δήλωσε ότι απαιτεί «αυτή τη στιγμή» μια απάντηση για το αίτημα προς τον Λευκό Οίκο που δεν εκπληρώθηκε για 1.000 νοσοκόμες, 150 γιατρούς και 300 θεραπευτές για ασθενείς με προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα. Ο δήμαρχος δήλωσε επίσης ότι από χθες 900 κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι από τις φυλακές της πόλης λόγω των ανησυχιών για την επιδημία του κορωνοϊού.

Ο Μπιλ ντε Μπλάζιο είπε ακόμη ότι όλες οι κατασκευές που είναι «μη αναγκαίες ή μη επείγουσας ανάγκης πρέπει να σταματήσουν από αυτή τη στιγμή». Επίσης έδωσε εντολή στον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της πόλης να διερευνήσει την απόλυση ενός εργαζομένου στην αποθήκη της Amazon ο οποίος συμμετείχε σε αποχή. Τη Δευτέρα, 15 εργαζόμενοι σε αυτή την αποθήκη στο Στέιτεν Άϊλαντ, στη Νέα Υόρκη έφυγαν από τη δουλειά μετά τις πληροφορίες για κρούσματα κορωνοϊού μεταξύ των μελών του προσωπικού στις εγκαταστάσεις αυτές.

NY Gov. Andrew Cuomo: "Forget the politics. Forget the politics! We have a national crisis. We are at war. There is no politics. There is no red and blue. It's red, white and blue. So let's get over it." https://t.co/WE7OSi25s4 pic.twitter.com/lVWxrrloNV

— ABC News (@ABC) March 30, 2020