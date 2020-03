Κορωνοϊός – ΗΠΑ: Ο Ντάνι ντε Βίτο στέλνει το δικό του μήνυμα πειθαρχίας

Κορωνοϊός – ΗΠΑ: Ο σταρ του Χόλιγουντ Ντάνι ντε Βίτο ακολούθησε το παράδειγμα διάσημων φίλων του για τον κορωνοϊό και ανέβασε στα social media ένα βίντεο που παρακινεί το κοινό του να μείνει σπίτι ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Ο Ντάνι ντε Βίτο, λοιπόν, μας παρακαλεί να μείνουμε σπίτι για να μη διαδοθεί ο ιός, διότι, όπως λέει, θα τα …τινάξει, λόγω ηλικίας.

Το βίντεο έκανε πάνω από 3 εκατ. θεάσεις στο Twitter. Ο κωμικός σταρ μας εξηγεί ότι η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή, τονίζει ότι «οι νέοι άνθρωποι μπορεί να αρπάξουν τον ιό και μετά μπορεί να τον μεταδώσουν σε ηλικιωμένους ανθρώπους, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα τα τινάξω».

Την ίδια «τακτική» ακολούθησε και ο πασίγνωστος αλλά και αγαπημένος ηθοποιός, Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο 76χρονος ηθοποιός έκανε ένα βιντεάκι παροτρύνοντας τους ανθρώπους να παραμείνουν στο σπίτι εν μέσω αυτής της επιδημίας, του κορωνοϊού. «Πρέπει όλοι να μείνουμε σπίτι, πρέπει να σταματήσουμε την εξάπλωση αυτού του ιού και μπορούμε να το κάνουμε μόνο μαζί, όχι μόνο για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, αλλά για να προστατέψουμε τους άλλους και όλους τους ηλικιωμένους που αγαπάμε», λέει ο Ντε Νίρο στο βίντεο. «Σας παρακαλώ». Μάλιστα, ο ηθοποιός θέλησε να ολοκληρώσει το σύντομο βίντεο με μία φράση που έλεγε ο Τζακ Μπερνς που ενσάρκωσε στην ταινία «Meet the Parents» το 2000: «Σε παρακολουθώ».

Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο μοιράστηκε το βίντεο στο Twitter με τους ακολούθους του, γράφοντας: «Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σας παρακολουθεί». Παρόμοιο βίντεο ανέβασε και ο συμπρωταγωνιστής του Ντε Νίρο στην ταινία «Meet the Parents», Μπεν Στίλερ, ζητώντας από τους ανθρώπους να μείνουν στα σπίτια τους.

Ένας ακόμα αγαπημένος ηθοποιός που μπήκε στον αγώνα για την αντιμετώπιση του ιού είναι ο Κέβιν Μπέικον. Ο ηθοποιός ξεκίνησε την πρόκληση #IstayHomeFor, παροτρύνοντας τους ανθρώπους να το αφιερώσουν με τους φίλους και τα μέλη της οικογένειάς τους για τους οποίους απομονώνονται.

There's a reason we are all being asked to stay home and some stars are getting personal about it. Kevin Bacon is leading the pack of celebs participating in the #IStayHomeFor challenge. pic.twitter.com/IPXuoypDq5

— Cool Radio (@coolradiospain) March 23, 2020