Κορονοϊός γιατροί: Σπαρακτικό – Γυρίζει σπίτι και δεν μπορεί να αγκαλιάσει τον γιο του

Κορονοϊός γιατροί: “Πίσω” από τους τραγικούς αριθμούς των θυμάτων του κορωνοϊού, κρύβονται ιστορίες ανθρώπων που μας κάνουν πολλές φορές να δακρύζουμε. Ιστορίες ανθρώπων που είτε εργάζονται υπό αντίξοες συνθήκες είτε νοσούν από τον Covid-19. Ένα σύντομο βίντεο κάνει εδώ και λίγες ώρες, τον γύρο των social media. Ένας γιατρός από τη Σαουδική Αραβία γυρνά στο σπίτι του, μετά από μια μεγάλη και κουραστική ημέρα στο νοσοκομείο, φροντίζοντας ασθενείς. Φορά ακόμα την γαλάζια στολή του και τη μάσκα. Όταν τον αντικρίζει, ο γιος του τρέχει προς το μέρος του για να τον αγκαλιάζει, εκείνος όμως κάνει πίσω και τον σταματά.

Όπως είναι φυσικό, φοβάται για την μετάδοση του κορωνοϊού, μιας και είναι όλη την ημέρα στο νοσοκομείο με ασθενείς. Μπορεί να νοσεί ο ίδιος και σε καμία περίπτωση δεν θέλει να κολλήσει τους δικούς του ανθρώπους. Ο γιος του σταματά σαστισμένος ενώ ο ίδιος γονατίζει, ξεσπώντας σε κλάματα, που δεν μπορεί να αγκαλιάσει τον γιο του. Το βίντεο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT

