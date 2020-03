Γαλλία κορονοϊός: Ένα τεράστιο «ευχαριστώ» στον πύργο του Άιφελ

Γαλλία κορονοϊός: Οι γιατροί και οι νοσηλευτές σε όλο τον κόσμο καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να φροντίσουν και να σώσουν ασθενείς με κορονοϊό. Σε όλες τις χώρες οι κυβερνήσεις ευχαριστούν το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για το έργο του και μάλιστα οι πολίτες βγαίνουν στα μπαλκόνια και τους χειροκροτούν. Οι περισσότεροι νεκροί από τον covid-19 αυτό το διάστημα στην Ευρώπη εντοπίζονται στην Ιταλία, την Ισπανία και την Γαλλία. Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των νεκρών στην Γαλλία ήταν 1.995 την Παρασκευή (27/3).

Έτσι στο Παρίσι, στον φωταγωγημένο Πύργο του Άιφελ αναρτήθηκε ένα τεράστιο «ευχαριστώ» (Merci), θέλοντας με αυτό τον τρόπο να ευχαριστήσουν γιατρούς και νοσηλευτές. Στον απολογισμό που ανακοινώνουν οι γαλλικές αρχές λαμβάνονται υπόψη μόνο οι άνθρωποι που πεθαίνουν σε νοσοκομεία, όμως σύντομα σκοπεύουν να συμπεριλάβουν και τους θανάτους σε οίκους ευγηρίας, κάτι που πιθανολογείται ότι θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των θυμάτων.

WATCH: Eiffel Tower lit up with the word "MERCI" to thank medical staff assisting in coronavirus response. pic.twitter.com/qfcUZyrK4Q

— NBC News (@NBCNews) March 27, 2020