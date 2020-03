ΗΠΑ κορονοϊός: Ξεπέρασαν την Κίνα σε κρούσματα, χάος και στην Ευρώπη

ΗΠΑ κορονοϊός: Συνεχίζεται η ραγδαία άνοδος των κρουσμάτων του κορωνοϊού στην Ευρώπη και την Αμερική, όπου πλέον εντοπίζονται οι δύο μεγάλες εστίες. Με την κατάσταση στην Ευρώπη να έχει «παγιωθεί» σε τρομακτικά νούμερα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, στις ΗΠΑ η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη. Χθες μόνο καταγράφηκαν πάνω από 17.000 κρούσματα, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να βρίσκονται πλέον στην κορυφή της σχετικής λίστας με 85.594 κρούσματα! Οι θάνατοι μάλιστα ανέβηκαν στους 1.300.

Παρά τις προσπάθειες του Τραμπ να ακυρώσει την καραντίνα, οι πιέσεις που δέχεται από το σύστημα Υγείας τον αναγκάζουν να αλλάξει στάση. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ, χώρα με 330 εκατομμύρια κατοίκους, όδευαν να ξεπεράσουν την Ευρώπη και να γίνουν αυτές το επίκεντρο της πανδημίας, όπως και έγινε πλέον από τα ξημερώματα της Παρασκευής. Οι Πολιτείες όπου εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα πλέον, είναι η Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, η Καλιφόρνια, η Ουάσιγκτον και το Μίσιγκαν, με τη Νέα Υόρκη να βρίσκεται στο επίκεντρο με 39.000 κρούσματα και 466 θανάτους, την ώρα που το γειτονικό Νιου Τζέρσεϊ είναι στην δεύτερη θέση σε κρούσματα με 6.876.

Σε «νέα Γουχάν», την κινεζική πόλη από όπου ξεκίνησε ο κορωνοϊός, μετατρέπεται η Νέα Υόρκη, η οποία αποτελεί το επίκεντρο της πανδημίας στις ΗΠΑ. Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας του νέου κορωνοϊού στην πολιτεία αυξήθηκε ραγδαία μέσα σε 24 ώρες, με 100 επιπλέον νεκρούς, ανεβάζοντας στους 385 το σύνολό τους από την έναρξη της πανδημίας. Η πολιτεία των σχεδόν 20 εκατομμυρίων κατοίκων είχε καταγράψει πάνω από 37.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα του Covid-19, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο κυβερνήτης της πολιτείας Άντριου Κουόμο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Κουόμο, συνολικά 5.327 άνθρωποι νοσηλεύονται, 1.290 ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Συνολικά έχει δοθεί εξιτήριο σε 1.517 ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί.

Σκιαγραφώντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Covid-19 στη Νέα Υόρκη, η έρευνα την οποία επικαλέστηκε ο κυβερνήτης της πολιτείας Άντριου Κουόμο έδειξε ότι οι ασθενείς είναι κυρίως ηλικίας 18 έως 49 ετών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με νέα στοιχεία από το τμήμα υγείας της Νέας Υόρκης, έγινε γνωστό ότι σχεδόν μισοί από τους ασθενείς της πόλης που βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό είναι κάτω από 45 ετών, με την μεγάλη πλειοψηφία αυτών να επιβιώνουν.

Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική επιβάρυνση των ανδρών σε σχέση με τις γυναίκες, καθώς αναλογούν στο 56% των περιπτώσεων και το 61% των θανάτων. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το ποσοστό νοσηλείας σε κάποιο νοσοκομείο της πόλης είναι 18%, σχεδόν διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με το CNBC.

Με βάση μια στατιστική προβολή για την οποία ενημερώθηκε το αμερικανικό Κογκρέσο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, 70 έως 150 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να μολυνθούν τις ΗΠΑ, χώρα που απαριθμεί 327 εκατομμύρια πολίτες. Για τους ειδικούς, εκτός από τη Νέα Υόρκη, ραγδαία αύξηση κρουσμάτων αναμένεται και στο Σαν Φρανσίσκο. Οι ειδικοί στις προβλέψεις εξέλιξης του ιού «βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι το ποσοστό των νέων κρουσμάτων να διπλασιάζεται περίπου κάθε τρεις ημέρες. Πρόκειται για μια δραστική άνοδο των ποσοστών μόλυνσης».

Η πόλη της Νέας Υόρκης θα αρχίσει να κλείνει δρόμους για την κυκλοφορία και θα απαγορεύσει τα αθλήματα που απαιτούν στενή επαφή στα πάρκα, στη μάχη της εναντίον του νέου κορωνοϊού, έγινε γνωστό από τον κυβερνήτη Άντριου Κουόμο. Ο Κουόμο επισήμανε επίσης ότι το κλείσιμο των δρόμων αποτελεί πιλοτικό πρόγραμμα και διευκρίνισε ότι αθλήματα, όπως το μπέιζμπολ, θα απαγορευτούν από τα πάρκα της πόλης, αρχικά σε εθελοντική βάση, εφόσον συμμορφωθούν οι πολίτες.

Μετά το μέτρο των 2 τρισ. που ανακοίνωσε ότι θα «ρίξει» στην οικονομία για να ενισχύσει τις επιχειρήσεις, έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να στείλει στρατό στα σύνορα με τον Καναδά για να να στηρίξει τις επιχειρήσεις εκεί, μεσούσης της κρίσης του νέου κορονοϊού, ανέφεραν δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Βάσει του σχεδίου, το Πεντάγωνο θα στείλει περίπου 1.000 στρατιώτες στα βόρεια σύνορα των ΗΠΑ για να συνδράμουν τις προσπάθειες της υπηρεσίας Αμερικανικών Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων, ενώ εκατοντάδες επιπλέον στρατιώτες θα αναπτυχθούν στα σύνορα με το Μεξικό, όπως εξήγησε ένας από τους αξιωματούχους.

Σε μια πρώτη αντίδραση, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καναδά Κρίστια Φρίλαντ δήλωσε ότι ο Καναδάς αντιτίθεται σθεναρά στις αμερικανικές προθέσεις να αναπτυχθούν στρατεύματα δίπλα στα κοινά σύνορα, ενώ επισήμανε ότι ο Καναδάς πιστεύει ότι η εν λόγω ενέργεια θα έπληττε τις διμερείς σχέσεις.

Η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε ομόφωνα, με τις ψήφους των 96 μελών της που ήταν παρόντα, το «ιστορικό» σχέδιο που προβλέπει να δαπανηθούν 2 τρισεκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη της οικονομίας των ΗΠΑ, της μεγαλύτερης στον πλανήτη, και για την κατεπείγουσα αγορά ιατρικού εξοπλισμού και υλικού, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού. Στην — ελεγχόμενη από τους Δημοκρατικούς – Βουλή των Αντιπροσώπων το σχέδιο νόμου θα τεθεί σε ψηφοφορία σήμερα Παρασκευή, ανακοίνωσε ο Στένι Χόιερ, ο δεύτερος τη τάξει των Δημοκρατικών στο σώμα αυτό. Το κείμενο, που υποστηρίζεται θερμά από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και αποτέλεσε τον καρπό διαπραγμάτευσης του Λευκού Οίκου με γερουσιαστές που διήρκεσε αρκετές ημέρες, αναμένεται να εγκριθεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στην Ευρώπη, η Ιταλία δεν έχει καταφέρει ακόμη να δει μία ηλιαχτίδα ελπίδας. Άλλοι 712 άνθρωποι πέθαναν χθες, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει στους 8.215, δηλαδή το ένα τρίτο των θυμάτων παγκοσμίως. Με την Ιταλία να ζητά βοήθεια από την Ευρώπη, η Ρωσία είναι αυτή που πρόσφερε υλικό προκειμένου να βοηθήσει το σύστημα Υγείας, το οποίο έχει ξεπεράσει πλέον τα όριά του. Μάλιστα, εταιρίες σπεύδουν να βοηθήσουν με κάθε τρόπο, με τον οίκο Αρμάνι να ανακοινώνει πως θα δημιουργήσει ιατρικές στολές για να ενισχύσει τα νοσοκομεία.

Ίδιο περίπου αριθμό θυμάτων είχε και η Ισπανία χθες. 718 άνθρωποι απεβίωσαν, με το σύνολο να φτάνει πλέον στους 4.365, στην χώρα που βρίσκεται στην δεύτερη θέση παγκοσμίως σε θύματα. Η κυβέρνηση άδειασε τα γηροκομεία, καθώς η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο, με την χώρα να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι, καθώς υπάρχουν πάνω από 57.000 κρούσματα και 3.000 άνθρωποι στην εντατική.

Μεγάλο αριθμό θυμάτων έχει και η Γαλλία, καθώς τα κρούσματά της είναι μεν συγκριτικά λιγότερα από άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά ο αριθμός των νεκρών μεγαλύτερος. Αλλοι 365 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με το σύνολο των θυμάτων να φτάνει τους 1.696 και τον Εμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται στο στόχαστρο, κατηγορούμενος για κακή διαχείριση της πανδημίας.

Στην Γερμανία τα κρούσματα είναι κατά πολύ περισσότερα (44.000 περίπου, έναντι 29.000 της Γαλλίας), όμως ο αριθμός των θανάτων είναι κατά πολύ μικρότερος. Χθες πέθαναν 61 άνθρωποι και το σύνολο είναι 267, αριθμός εντυπωσιακά μικρός αν δει κανείς το τι συμβαίνει στις άλλες μεγάλες χώρες, αναλογικά και με τα κρούσματα που έχουν.

Στην Βρετανία αυξάνονται σημαντικά σε καθημερινή βάση τα κρούσματα. Πάνω από 2.000 καταμετρήθηκαν χθες, ξεπερνώντας πλέον τις 11.000, ενώ 115 άνθρωποι απεβίωσαν, με τον αριθμό των θυμάτων να φτάνει πλέον στους 578. Στην Τουρκία, πάνω από 1.000 κρούσματα ανακοίνωσε η κυβέρνηση, καθώς και 16 θανάτους, με το σύνολο να είναι 3.629 και 75 αντίστοιχα και τους γιατρούς την ίδια ώρα να φοβούνται για αριθμούς… Ιταλίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προανήγγειλε συνεργασία με τον Ντόναλντ Τραμπ και ηγέτες άλλων χωρών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για «πολύ καλή συζήτηση» με τον Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter προτού προσθέσει πως «μπροστά στην κρίση, μαζί με άλλες χώρες, προετοιμάζουμε για τις επόμενες ημέρες μια νέα σημαντική πρωτοβουλία». Ο Μακρόν, που οι σχέσεις του με τον Τραμπ έχει περάσει από χίλια κύματα, δεν έκανε καμία περαιτέρω διευκρίνιση για το τι ακριβώς αναφέρεται.

Από τη δική του πλευρά, ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στη «σημασία που έχει η στενή συνεργασία στο πλαίσιο της G7, της G20 και της P5» για να «βοηθηθούν οι οργανισμοί πολυμερούς συνεργασίας, ειδικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα να εξαλείψουν το ταχύτερο την πανδημία και να ελαχιστοποιήσουν τον οικονομικό αντίκτυπο που θα έχει», χρησιμοποιώντας αντιστοίχως τις συντομογραφίες της Ομάδας των Επτά και της Ομάδας των Είκοσι πιο οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου και της ομάδας των πέντε κρατών-μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Very good discussion with @realDonaldTrump. In response to the COVID-19 crisis, we are preparing with other countries a new strong initiative in the coming days.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 26, 2020