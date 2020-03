Τραμπ μεταναστευτικό: Ο κορoνοϊός και τα σύνορα, κατά τον Αμερικανό πρόεδρο

Τραμπ μεταναστευτικό: Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού στις ΗΠΑ «επιβεβαίωσαν πόσο κρίσιμο είναι να έχουμε ασφαλή σύνορα», σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος στην ενημέρωση των ΜΜΕ, έμπλεξε το μεταναστευτικό με την πανδημία, λέγοντας επαναλαμβανόμενα πως πρέπει να υπάρχουν «ασφαλή σύνορα» στην χώρα. «Η εξάπλωση του κορωνοϊού επιβεβαιώνει πόσο κρίσιμο είναι για τη χώρα μας, να έχουμε ασφαλή σύνορα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η δήλωσή του αυτή, σύμφωνα με αναλυτές στα αμερικανικά ΜΜΕ, πιθανότατα να δείχνει και τις επόμενες κινήσεις του, κλείνοντας προς όλους τα σύνορα. Δεν αποκλείουν μάλιστα το ενδεχόμενο να σπάσει την καραντίνα, από την στιγμή που θα κλείσει την είσοδο από το Μεξικό στους εκατοντάδες μετανάστες που φτάνουν καθημερινά στα σύνορα.

Μάλιστα, ο Τραμπ αναφερόμενος στις έρευνες που γίνονται για την ανακάλυψη φαρμάκου που θα καταπολεμήσει τον κορωνοϊό, έκανε λόγο για «αμερικανικά φάρμακα, για Αμερικανούς πολίτες, για Αμερικανούς ήρωες», διαχωρίζοντας ουσιαστικά τις ΗΠΑ από τον υπόλοιπο κόσμο στην προσπάθεια να νικηθεί ο ιός.

The Coronavirus outbreak underscores how critical it is for our country to have secure borders. pic.twitter.com/iGuv5BK7YB

— The White House (@WhiteHouse) March 24, 2020