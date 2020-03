Ιταλία Κορονοϊός: Viral ιερέας – Ενεργοποίησε κατά λάθος τα φίλτρα σε live λειτουργία

Ιταλία Κορονοϊός: Με βαράκια, διαστημικό κράνος, ακόμα και ως γάτα εμφανίστηκε ένας Ιταλός ιερέας, σε λειτουργία που μετέδιδε ζωντανά λόγω των αυστηρών μέτρων για τον κορωνοϊό. Ο ιερέας, θέλοντας να κάνει live streaming τη λειτουργία για τους συμπατριώτες του που δοκιμάζονται σκληρά και βρίσκονται σε καραντίνα, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, ενεργοποίησε κατά λάθος τα φίλτρα του βίντεο στο Facebook. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter και έχει γίνει viral, καθώς το έχουν δει πάνω από 3 εκατομμύρια φορές, βλέπουμε τον Πάολο Λόνγκο, να κάνει ένα βήμα πίσω από την κάμερα για να ξεκινήσει να τελεί τη Θεία Λειτουργία, αλλά δευτερόλεπτα μετά, διάφορα φίλτρα αρχίζουν να εμφανίζονται στο πρόσωπό του, με το αποτέλεσμα να είναι ξεκαρδιστικό.

Στο αστείο βίντεο, βλέπουμε τον ιερέα φορώντας τα ράσα του, να στέκεται δίπλα σε έναν σταυρό, μπροστά από την Αγία Τράπεζα, όταν ξαφνικά ένα ψηφιακό κράνος, εμφανίζεται στο κεφάλι του! Στη συνέχεια, τη θέση του κράνους, παίρνουν άλλα φίλτρα. Ο ιερέας ξαφνικά εμφανίζεται να γυμνάζεται κάνοντας βαράκια, ενώ λίγο αργότερα , φορά στο στήθος του ένα χρυσό μετάλλιο με κονφετί στον αέρα. Τα φίλτρα όμως δε σταματούν εδώ. Ο ιερέας φορά γυαλιά ηλίου και καπέλο, γίνεται μάγος με μακριά γκρι γενειάδα, αποκτά ροζ μουστάκι και μεγάλα μάτια όπως αυτά των καρτούν, ενώ «μεταμορφώνεται» και σε γάτα!

Και όλη αυτή την ώρα, ο ιερέας συνεχίζει κανονικά τη ζωντανή σύνδεση, χωρίς να έχει αντιληφθεί τίποτα. Η γκάφα του ιερέα ανέβηκε στο Twitter από τον χρήστη Gavin Shoebridge, ο οποίος έγραψε στη λεζάντα: «Στην Ιταλία, σήμερα, ένας ιερέας αποφάσισε να κάνει μέσω live streaming τη λειτουργία, εξαιτίας του COVID-19. Δυστυχώς, ενεργοποίησε τα φίλτρα του βίντεο κατά λάθος». Άθελα του όμως ο ιερέας, σκόρπισε χαμόγελα στους Ιταλούς που περνούν πολύ δύσκολες ώρες.

In Italy today, a priest decided to live-stream a mass due to COVID-19. Unfortunately he activated the video filters by mistake. pic.twitter.com/zu2qwAlCyT

— Gavin Shoebridge (@KiwiEV) March 24, 2020