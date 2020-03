Σωστό πλύσιμο χεριών: Το βίντεο με τη μαύρη μπογιά που έγινε viral

Σωστό πλύσιμο χεριών: Καθώς ο κορωνοϊός συνεχίζει να εξαπλώνεται στον κόσμο, οι υγειονομικές αρχές σε κάθε χώρα απευθύνουν έκκληση τους πολίτες να ακολουθούν τους βασικούς κανόνες υγιεινής και να λαμβάνουν περιοριστικά μέτρα για να περιοριστεί η μετάδοση του φονικού ιού. Μία από τις πιο σημαντικές κινήσεις που μπορεί να κάνει κανείς προκειμένου να προστατέψει τον εαυτό του, την οικογένειά του και ευρύτερα την κοινότητα είναι να πλένει καλά τα χέρια του. Και ενώ η παραπάνω συμβουλή φαίνεται σχετικά απλή, ένα νέο βίντεο αποδεικνύει ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του απλού και του σχολαστικού πλυσίματος.

Σε αυτό, φαίνεται ένα άτομο που φορά ένα λευκά γάντια μιας χρήσης να εφαρμόζει μία μικρή ποσότητα μαύρης μπογιάς σε αυτά. Στη συνέχεια κινεί τα χέρια του σαν να τα πλένει. Ξεκινά τρίβοντας τις παλάμες, εν συνεχεία το πάνω μέρος των χεριών, ανάμεσα στα δάχτυλα, και αργότερα τις άκρες των δαχτύλων, τον αντίχειρα, αλλά και το σημείο προς τους καρπούς. Σε κάθε στάδιο διακρίνεται ποια σημεία διατηρούνται ανέπαφα από την μπογιά. Στο τέλος του βίντεο ωστόσο, κάθε μέρος των γαντιών έχει καλυφθεί με αυτή, γεγονός που αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να πλένει κανείς με σχολαστικότητα τα χέρια του για την πρόληψη της εξάπλωσης των μικροβίων.

Correct technique to wash your hands for proper disinfection. #CoronavirusOutbreakindia #CoronaVirusUpdate #COVID #CoronaVirusUpdate pic.twitter.com/1WeDwlCaF6

— Harjinder Singh Kukreja (@SinghLions) March 19, 2020