Σμαράγδα Καρύδη ινστα: «Μπορεί να ήρθε η ώρα να πάρει η Φύση το αίμα της πίσω»

21ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 Σήμερα μπήκε και επισήμως η Άνοιξη. Μπήκε αλλα δε μας βρήκε εκεί. Εμείς τη χαιρετήσαμε απ τα μπαλκόνια και τα παράθυρα με τα πλαστικά γαντακια μας. Δεν είδα να της στοιχίζει. Έκανε κανονικά όπως πάντα την επέλαση της και μου φάνηκε πως φέτος την έκανε πιο θριαμβευτικά από ποτέ. Σαν να ήθελε να μας στρίψει κι άλλο το μαχαίρι στη πληγή. Να μας ειρωνευτεί που φέτος ήταν όλοι στο πάρτυ εκτός από μας. Γάτες, σκυλιά, χελώνες, αηδόνια, πεταλουδες,χαμομήλια, ήταν εκεί και ‘μείς τα χαζεύαμε απ τα παράθυρα. Αποσυνάγωγοι. Στη Βενετία καθάρισαν τα νερά κι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά ψαράκια στα κανάλια. Οι Βενετοί τα κοίταζουν σοκαρισμένοι πίσω απ τα τζάμια. Στην πλατεία της Πολιτείας πριν από κανα μήνα έκανε βολτα ένα ζευγάρι αγριογούρουνα. Σαν να διαισθάνθηκαν ότι όπου να ναι θα μπορέσουν να σουλατσάρουν ανενόχλητα παντού. Σε λίγο θα κατηφορήσουν προς Σύνταγμα. Γιατί να μη το κάνουν; Η γη θα τους ανήκει δικαιωματικά. Η Ανοιξη θα είναι δική τους. Πριν από 20 μέρες αργά τη νύχτα που πήγαινα τον Γιάννη βόλτα είδα στη μέση της Αρεοπαγίτου, δυό βατράχια το ένα πάνω στ άλλο να το κάνουν. Έλα Παναγία μου! τι θέλουν τα βατράχια στο κέντρο της Αθήνας; Και μήπως έχει πουθενά τίποτα νερά; Ποτάμια; Μηπως ήταν σημαδιακό; Πλάκα θα χει ν αρχίσει από μόνος του να ξεμπαζώνεται κι ο Ιλισσός. Να κατέβουν τα ελάφια από την Πάρνηθα να πιουν νερό. Ν ελευθερωθούν όλα τα ζώα απ το Αττικό πάρκο και οι σουρικάτες ν απλωθούν στις άδειες καρέκλες απ τα κλειστά καφέ από κάτω στο δρόμο. Μπορεί να ήρθε η ώρα να πάρει η Φύση το αίμα της πίσω. Δεν της φερθήκαμε καλά και μας γυρνάει τη πλάτη. Μήπως ήρθε η ώρα της «ολικής απελευθέρωσης ζώων και γης» όπως λέει εκείνο το αναρχικό σύνθημα που κοροϊδεύουμε στον τοίχο; Ελπίζω τότε, στο καινούριο καθεστώς ο Γιάννης να θυμάται όλα όσα έχω κάνει γι αυτόν και να με πηγαίνει που και που γιά καμμιά βόλτα έξω @yiannisofficial for president