Αλβανία Κορονοϊός: Στρατιωτικός νόμος μετά την ανυπακοή των πολιτών

Αλβανία Κορονοϊός: Έκτακτα μέτρα υιοθέτησε και η κυβέρνηση της Αλβανίας, η οποία προχώρησε στην ανάπτυξη στρατιωτικών μονάδων, ώστε να επιβάλλει καθεστώς στρατιωτικού νόμου για 40 ώρες. Προχώρησε στη λήψη πιο αυστηρών κατά του κορωνοϊού ώστε να καταπολεμήσει την εξάπλωση της νόσου, καθώς οι πολίτες της χώρας αγνόησαν τα προηγούμενα μέτρα. Περίπου 120.000 Αλβανοί επέστρεψαν από την Ιταλία (η οποία έχει δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα στον κόσμο από τον κορονοϊό) πριν από τη διακοπή της αεροπορικής και θαλάσσιας σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών κατά μήκος της Αδριατικής Θάλασσας, πριν από 12 ημέρες.

Μια φωτογραφία που προκαλεί σοκ δημοσιεύθηκε από άσκηση του στρατού της Βουλγαρίας για την αντιμετώπιση κρουσμάτων του κορωνοϊού, καθώς φαίνεται ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν εγκαταστήσει εκατοντάδες κρεβάτια σε αθλητικό γήπεδο στη Σόφια σε περίπτωση που οι ασθενείς δεν μπορούν πλέον να νοσηλευθούν σε νοσοκομεία. Υπενθυμίζεται ότι το κοινοβούλιο της Βουλγαρίας έδωσε το πράσινο φως, έπειτα από μια τεταμένη συνεδρίαση, να επιτραπεί στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να βοηθήσουν στην εφαρμογή των μέτρων εναντίον της επιδημίας του νέου κορωνοϊού, εξουσιοδοτώντας τον στρατό να χρησιμοποιεί σωματική βία, εφόσον καταστεί απολύτως απαραίτητο.

Έως σήμερα, η Βουλγαρία έχει 129 επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορωνοϊού και τρεις θανάτους.

Worst PR possible! The Bulgarian army posted photos of an exercise of setting up an emergency hospital in the biggest sports hall in Sofia. No such emergency is needed, but the photos on social media are spreading panic pic.twitter.com/XbM1ajH19Y

— Georgi Gotev (@GeorgiGotev) March 21, 2020