Γαλλία – κορωνοϊός: Έκανε «μαραθώνιο» στο μπαλκόνι του για να περάσει η ώρα (vid)

Γαλλία – κορωνοϊός: Επί 6 ώρες και 48 λεπτά ο Ελισά Νοκόμοβιτς έτρεχε την περασμένη Τρίτη στο μήκους 7 μέτρων μπαλκόνι του διαμερίσματός του προκειμένου να καλύψει την απόσταση των 42.195 μέτρων του μαραθωνίου ενώ ξεκινούσε η 15ήμερη απαγόρευση κυκλοφορίας στη Γαλλία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Βίντεο που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο δείχνουν τον 32χρονο που εργάζεται σε εστιατόριο, του οποίου η λειτουργία έχει ανασταλεί λόγω των μέτρων, να τρέχει πάνω κάτω στο στενό χώρο του μπαλκονιού του, συμπληρώνοντας συνολικά 6.000 γύρους.

«Ήθελα να διασκεδάσω με κάποιον τρόπο την καραντίνα μου», είπε ο Νοκόμοβιτς, που έχει μετάσχει σε 36 μαραθωνίους. Είδα φωτογραφίες ανθρώπων που έβγαιναν έξω για jogging, αλλά αν το κάνουμε αυτό όλοι, τότε θα καταλήξουμε όλοι έξω από τα σπίτια μας». Όπως δήλωσε, δεν τον απασχολούσε διόλου πόσο χρόνο θα έκανε για να ολοκληρώσει την απόσταση του μαραθώνιου, αφού ένας από τους στόχους του ήταν να… σκοτώσει όσο περισσότερο χρόνο μπορούσε.

In confinement, Elisha Nochomovitz runs a marathon on his balcony in 6 hours and 48 minutes. Only problem ? "The course is ugly, no atmosphere", and his GPS has literally cracked 😂😭

