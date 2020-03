Βρετανία Κορονοϊός: Ένας ηλικιωμένος κοιτάζει τα άδεια ράφια – Εικόνα “γροθιά στο στομάχι”

Βρετανία Κορονοϊός: Μια σπαρακτική φωτογραφία ενός ηλικιωμένου που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ της Αγγλίας και τσεκάρει την λίστα του, ενώ γύρω του όλα τα ράφια είναι άδεια από πελάτες που έσπευσαν να πάρουν ότι βρουν μπροστά τους λόγω του κορωνοϊού, κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Ο ηλικιωμένος δείχνει να αναρωτιέται από πού θα μπορούσε να πάρει τα βασικά είδη, την ώρα που τα καταστήματα υποφέρουν από έλλειψη προϊόντων, μετά το πρωτόγνωρο κύμα καταναλωτών που έτρεξε να εφοδιαστεί, μετά τα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον σε μια προσπάθεια για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Μεγάλη Βρετανία. Τα κρούσματα στη Μεγάλη Βρετανία αγγίζουν τα 2.626, την ίδια ώρα που οι θάνατοι έφτασαν τους 71.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία, που δείχνει έναν ηλικιωμένο άνδρα να κοιτά την λίστα του ενώ γύρω του, στα ράφια δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, τραβήχτηκε σε κατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ της χώρας, στο Έπσομ. Ωστόσο, η ίδια ή παρόμοια κατάσταση επικρατεί σε όλη την Αγγλία, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι προετοιμάζονται για εβδομάδες καραντίνας στο σπίτι. Μάλιστα, δεν έλειψαν οι σκηνές βίας, καθώς πολλοί πάλευαν να πάρουν τα απαραίτητα για την οικογένειά τους. Τα καταστήματα επιβάλλον πλέον αυστηρούς περιορισμούς στην αγορά προϊόντων πρώτης ανάγκης, όπως το βρεφικό γάλα σε σκόνη και τις πάνες, έως την παρακεταμόλη, τα απολυμαντικά χεριών, προϊόντα καθαρισμού, κονσέρβες, γάλα μακράς διάρκειας, ζυμαρικά και χαρτί υγείας.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία πάντως έκανε τον γύρο του διαδικτύου με πολλούς να συγκινούνται με τον ηλικιωμένο κύριο. «Ω Θεέ μου, δάκρυσα» έγραψε ένας χρήσης στο Twitter, με έναν άλλον να προσθέτει «Είναι τόσο στενάχωρη αυτή η εικόνα. Τις προάλλες πήγα στο τοπικό μου σούπερ μάρκετ. Η ίδια κατάσταση. Με στενοχώρησε πολύ». Ένας άλλος ανέφερε: «Θέλω να δώσω σε αυτόν τον κύριο όλο το χαρτί υγείας που αγόρασα». Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως σε άλλες χώρες όπως στην Αυστραλία και την Γαλλία, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσαν πως θα εφαρμόσουν ειδικά μέτρα για τους ηλικιωμένους. Συγκεκριμένα, θα ανοίγουν τα καταστήματά τους μία ώρα νωρίτερα, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

