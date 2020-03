Κορονοϊός Ευρώπη: Κλειστά σύνορα και ένα τρομακτικό διάγγελμα Μακρόν

Κορονοϊός Ευρώπη: Σε μία άνευ προηγουμένου κίνηση προέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε το σφράγισμα των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ για τουλάχιστον έναν μήνα. Προσπαθώντας να περιορίσει την έξαρση της πανδημίας του COVID-19 στην ΕΕ και ταυτόχρονα δώσει μια ηχηρή απάντηση στην προηγούμενη απόφαση του Αμερικανού προέδρου να απαγορεύσει όλες τις πτήσεις από την ΕΕ στις ΗΠΑ, η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν αποφάσισε να προτείνει την απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ κάθε πολίτη τρίτης χώρας. Οι μοναδικές εξαιρέσεις αυτής της απόφασης θα αφορούν σε Ευρωπαίους πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν στο σπίτι, σε Ευρωπαίους διπλωμάτες και σε ιατρούς, επιστήμονες και υγειονομικό προωστικό -ανεξαρτήτως εθνικότητας- που εργάζεται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε συνέχεια των ανακοινώσεων της επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για κλείσιμο των συνόρων, ανακοίνωσε πως τα σύνορα του χώρου Σένγκεν και της ΕΕ θα παραμείνουν κλειστά για τη Γαλλία από σήμερα. Παρόλο που βάσει των Συνθηκών της ΕΕ ο τομέας της δημόσιας υγείας δεν αποτελεί πολιτική με την οποία ασχολείται η ΕΕ, αλλά τα κράτη μέλη, η πλήρης αποτυχία των εθνικών κυβερνήσεων να συντονίσουν τις ενέργειές τους κατά της πανδημίας, αποδεικνύει εκ νέου τη χρησιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Όσα λιγότερο ταξίδια γίνουν, τόσο καλύτερα μπορούμε να προετοιμάσουμε κατά του κορωνοϊού» υπογράμμισε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν, μετά την ανακοίνωση της πρότασής της να απαγορευθεί η είσοδος αλλοδαπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ο ταξιδιωτικός περιορισμός θα πρέπει να ισχύσει για 30 ημέρες, αλλά θα μπορούσε να παραταθεί ανάλογα με τις ανάγκες» δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Η απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ αφορά σε όλα τα κράτη μέλη καθώς και στο Λιχτενστάιν, την Ελβετία, τη Νορβηγία και και την Ισλανδία.

