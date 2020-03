“Δημοσιογράφος” – φαρμακείο: Σάλος με τραμπουκισμό, κινείται νομικά το Open

“Δημοσιογράφος” – φαρμακείο: Τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο έκανε το γύρο του Διαδικτύου με πρωταγωνιστή έναν άνδρα ο οποίος παρίστανε δημοσιογράφο του Open και φαίνεται να συμπεριφέρεται με τρόπο ανάρμοστο και ανεπίτρεπτο σε φαρμακοποιό επειδή η τελευταία δεν φορούσε γάντια κατά την εξυπηρέτησή του. Μάλιστα, στο βίντεο τονίζει πως εργάζεται στο Open, ενώ δεν διστάζει να βιντεοσκοπήσει και το πρόσωπο της φαρμακοποιού. Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο που ανάρτησε στο προφίλ του απέσπασε πολλά αρνητικά σχόλια για τη συμπεριφορά του. Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, ο χρήστης κατέβασε το βίντεο από τον λογαριασμό του.

Η ανακοίνωση του Open

Στο Open ενημερώθηκαν για τον άντρα που δυσφημεί το όνομα του καναλιού και πρόκειται να κινηθούν νομικά εναντίον του. Το κανάλι αμέσως ενημέρωσε επίσημα μέσω ανακοίνωσης ότι ο συγκεκριμένος δεν ανήκει στο δυναμικό του και ότι θα κινηθεί εναντίον του.

«Χρήστης του κοινωνικού δικτύου Facebook με όνομα λογαριασμού Athanasios Tanasis Zervoudakis, ο οποίος ισχυρίζεται πως είναι δημοσιογράφος στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, δεν ανήκει στο δυναμικό του καναλιού. Eίναι προφανές ότι ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN θα στραφεί νομικά κατά του συγκεκριμένου προσώπου για τους ψευδείς του ισχυρισμούς».

Κατέβασε την ανάρτηση και ζήτησε συγγνώμη

Μετά το σάλο που δημιούργησε αλλά και την άμεση αντίδραση του καναλιού ο Αθανάσιος Ζερβουδάκης ζήτησε συγγνώμη με νέα ανάρτηση στο Facebook.

«ZHTΩ ΣYΓNΩMH AΠO OΣOYΣ ΠPOΣEBAΛA KAI AΠO TO KANAΛI ΠOY XPEIΣIMOΠOIHΣA TO ONOMA TOY. ME OΛA ΠOY ΣYMBAINOYN HMOYN ΣE ΠANIKO KAI ΠAΛI ΖΗΤΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΙ ΤΟΝ #COVID ΚΑΙ ΕΧΩ ΠΑΘΕΙ ΣΟΚ Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 65 ΕΤΩΝ ΜΕ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 70 ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΣΩ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ ΕΙΜΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΖΗΤΩ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΠΑΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ. ΜΙΣΗΣΤΕ ΜΕ ΟΣΟ ΘΕΛΕΤΑΙ», έγραψε χαρακτηριστικά στο post του.