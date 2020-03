Μένουμε Σπίτι: Είμαστε ακόμα ζωντανοί – Το ποστ της Πρωτοψάλτη

View this post on Instagram

Τίτλος ζωής : ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ( και για όσο χρειαστεί). Αυτή είναι η πιο δυνατή Φαρμακευτική Αγωγή . Με ηρεμία που μας δίνει μια «αδράνεια»που ποτέ δεν είχαμε τον χρόνο να αισθανθούμε. Βιώνουμε μία τεράστια δοκιμασία αλλά μας δίνεται και μια μεγάλη ευκαιρία για αυτογνωσία. Σεβόμαστε και προστατεύουμε τον εαυτό μας αλλά και τον συνάνθρωπό μας. Ξέρω ότι στο DNA μας υπάρχει το «ανυπότακτο» το «ατίθασο» και η «απειθαρχεία» αλλά εδώ δεν παίζουμε με την ζωή μας και την ζωή των άλλων κορώνα γράμματα… Ακολουθούμε ευλαβικά τις εντολές των γιατρών και όλων όσων φροντίζουν για την υγεία μας -εδώ θα πω ένα γιγάντιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΤΟΝ « ΟΡΚΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ» Ο χρόνος είναι τεράστιο αγαθό και τώρα μας δίνεται άπλετος σ αυτή την σκληρή συγκυρία . Μένοντας σπίτι : Διαβάστε, γράψτε, θυμηθείτε τα χόμπι σας. Τακτοποιήστε τα ντουλάπια σας, ταξινομήστε όλα τα αρχεία σας ,πετάξτε τα άχρηστα, μιλήστε άπλετα με τους φιλους και τους αγαπημένους , κάντε Skype, δείτε ταινίες , σειρές, μαγειρέψετε καινουργιες συνταγες ,περιποιηθειτε τα φυτά σας ,η φύση θα σας το ανταποδώσει . Με υπομονή, πίστη , αισιοδοξία, σωστή πρόληψη, πλήρη συμμόρφωση στις οδηγίες του κράτους και των γιατρών. ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ και ελαχιστοποιούμε τις μετακινήσεις μας γιατί έτσι οφείλουμε στον εαυτό μας και στον συνάνθρωπό μας . Σας στέλνω μια τεράστια αγκαλιά και ένα φιλί. Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί και πρέπει να παραμείνουμε όλοι. ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΠΙΤΙ. Ενωμένοι αλλά σε πλήρη απόσταση . @menoume_spiti 📷👉🏼 @yosomono.photography