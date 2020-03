Ολυμπιακοί – Κορονοϊός: Η Κατερίνα Στεφανίδη μιλά για τους “αλαζόνες” των ημερών

Ολυμπιακοί – Κορονοϊός: Για «αλαζόνες» έκανε λόγο η Κατερίνα Στεφανίδη, κάνοντας επίθεση σε όσους δηλώνουν πως οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα γίνουν κανονικά στο Τόκιο. Η ολυμπιονίκης του επί κοντώ, σε δηλώσεις της στο MEGA, ανέφερε πως όσα λένε επίσημοι παράγοντες για «κανονική διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων», είναι «παράλογοι» και «αλαζόνες», εκτιμώντας πως δεν είναι εφικτό να συμβεί κάτι τέτοιο, με τις διαστάσεις πανδημίας που έχει πάρει ο κορωνοϊός. Η Στεφανίδη μάλιστα, προέβλεψε πως αρκετές αποστολές θα αποσύρουν την συμμετοχή τους, κάνοντας αναφορά στις ΗΠΑ, που αναμένεται να έχουν και την πλέον πολυάριθμη ομάδα στο Τόκιο.

«Είναι λίγο παράλογα και αλαζονικά τα σχόλια τους. Και για τους αθλητές ακόμα θα ήταν καλύτερο, από την πλευρά τους, να ερχόταν ένα μήνυμα αμφιβολίας, παρά αυτή η αλαζονεία και είμαστε εκτός τόπου και χρόνου και όλα θα γίνουν κανονικά. Νομίζω ότι αυτό δημιουργεί μεγαλύτερο άγχος στους αθλητές. Αυτή η ιδέα ότι όλα λειτουργούν κανονικά και όλα θα πάνε καλά. Κι εμείς είμαστε εδώ χωρίς προπονήσεις και ανοιχτά στάδια. Δεν είμαι η μόνη που έχω ανεβάσει video που κάνω προπονήσεις στην παραλία και στον δρόμο. Είναι πολλά τα λεφτά το καταλαβαίνω, όμως το να κάνουμε Ολυμπιακούς Αγώνες στο υπερκατοικημένο Τόκιο που θα μένουμε σε ένα χωριό ο ένας πάνω στον άλλον δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Δεν είναι απλά τα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά η Στεφανίδη.

Στην συνέχεια, η κορυφαία αθλήτρια του στίβου στην χώρα, προέβλεψε πως αποστολές όπως οι ΗΠΑ, δεν θα πάνε, καθώς δεν θέλουν να ρισκάρουν. Στην Ιαπωνία τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 1.000 και ο φόβος για περαιτέρω εξάπλωση του κορωνοϊού είναι μεγάλος. «Από τη στιγμή που η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή συνεχίζει να λέει ότι θα γίνουν κανονικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες αυτό που θα τους ακυρώσει είναι όταν κάποιες από τις μεγάλες ομάδες θα πουν ότι δεν πάμε. Κι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη ομάδα είναι της Αμερικής. Θεωρώ ότι η Ολυμπιακή Επιτροπή της Αμερικής θα πει: δεν πάμε γιατί είναι επικίνδυνο και τότε θα ακυρωθούν», σημείωσε η Στεφανίδη και στη συνέχεια τόνισε το πως στην Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσουν όλοι τις οδηγίες για να μην εξαπλωθεί ο κορωνοϊός.

«Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε σε διακοπές. Καταλαβαίνω ότι για κάποιους είναι πολύ δύσκολο να μείνουν σπίτι ειδικά όταν έχουν μια κουλτούρα σαν τη δική μας που έχουμε συνηθίσει να είμαστε συνέχεια έξω γύρω από κόσμο. Ανεξαρτήτως ηλικίας, το σωστό θα ήταν να το αντιμετωπίσουμε όλοι σαν να έχουμε τον ιό και προσπαθούμε να μην βγούμε έξω να κολλήσουμε κι άλλους», είπε.

The Olympic Games will go ahead as planned. Just with no crowd, or athletes, or coaches 😒 https://t.co/rOd1srTjKR

— Katerina Stefanidi (@KatStefanidi) March 14, 2020