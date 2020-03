Γουχάν κορονοϊός: Γιατροί γιορτάζουν το κλείσιμο του τελευταίου προσωρινού νοσοκομείου

Γουχάν κορονοϊός: Το κλείσιμο του τελευταίου προσωρινού νοσοκομείου, που χτίστηκε στην Κίνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του φονικού κορωνοϊού, γιόρτασαν με μια κίνηση γεμάτη συμβολισμό γιατροί και μέλη του ιατρικού προσωπικού στην Ουχάν, όπου πρωτοεμφανίστηκε ο ιός. Σε ένα βίντεο που κάνει το γύρο του Διαδικτύου οι γιατροί και οι νοσηλευτές διακρίνονται να βγάζουν ένας – ένας τις μάσκες τους και να χαμογελούν καθώς η κάμερα περνά μπροστά τους. 16 προσωρινά νοσοκομεία -ανάμεσά τους και δύο στην Ουχάν – χτίστηκαν μέσα σε εβδομάδες στις αρχές του περασμένου μήνα για να φιλοξενήσουν χιλιάδες ασθενείς καθώς εξαπλωνόταν τάχιστα ο νέος κορωνοϊός στην Κίνα.

Από τα τέλη του περασμένου χρόνου καταγράφηκαν πάνω από 80.000 κρούσματα και σχεδόν 3.200 θάνατοι στη χώρα, αλλά λόγω των αυστηρών μέτρων καραντίνας ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μειώθηκε δραματικά. Από τα 20 νέα κρούσματα του κορωνοϊού που καταγράφηκαν χθες, τα 16 ήταν «εισαγόμενα», ανακοίνωσαν οι υγειονομικές Αρχές της χώρας. Πάνω από 65.000 άνθρωποι έχουν αναρρώσει στο μεταξύ από τη νόσο Covid-19 στην Κίνα.

Smiling faces emerge from the masks of everyday heroes as all the makeshift hospitals close in Wuhan. #EverydayHero #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/hgYbzGJ1FY

— China Daily (@ChinaDaily) March 11, 2020