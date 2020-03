”The Beatles Get Back”: Πότε έρχεται το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ

”The Beatles Get Back”: Στις 4 Σεπτεμβρίου θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες το εδώ και καιρό αναμενόμενο ντοκιμαντέρ «The Beatles: Get Back» του Πίτερ Τζάκσον. Κάνοντας χρήση 55 ωρών γυρισμάτων των αρχών του 1969, ενώ τα Σκαθάρια ηχογραφούσαν στο στούντιο το «Let It Be», το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει σεκάνς και ήχο από αυτές τις ηχογραφήσεις καθώς και κλιπ από τα παρασκήνια του διάσημου κονσέρτου που είχαν δώσει την ίδια χρονιά σε στέγη κτηρίου στο Λονδίνο, αναφέρει το ΑΠΕ.

«Είναι σαν μια μηχανή που ταξιδεύει στον χρόνο και μας μεταφέρει στο 1969, και είναι σαν να καθόμαστε στο στούντιο βλέποντας αυτούς τους τέσσερις φίλους να κάνουν μαζί σπουδαία μουσική» είχε πει, πέρυσι, ο Τζάκσον. Το ντοκιμαντέρ στοχεύει να δώσει λεπτομέρειες για ό,τι είχαμε δει στην ταινία «Let It Be» του 1970, η οποία κατέληξε να θεωρηθεί ντοκουμέντο για τη διάσπαση του συγκροτήματος.

”The Beatles Get Back”: Δεν δείχνει ότι τα τέσσερα Σκαθάρια τσακώνονταν όλη την ώρα

Λέγεται ότι ο Ρίνγκο Σταρ είναι ευχαριστημένος με το καινούργιο ντοκιμαντέρ, εκμυστηρευόμενος σε φίλο του πως εκτιμά το ότι δεν δείχνει ότι τα τέσσερα Σκαθάρια τσακώνονταν όλη την ώρα. «Είπε ότι “απλά, αυτό δεν ήταν αλήθεια”» είπε πηγή στο Rolling Stone. «Για ώρες και ώρες, γελούσαμε και παίζαμε μουσική, διόλου σαν την εκδοχή που κυκλοφόρησε» υπογράμμισε, σε ανακοίνωσή του, αναφερόμενος στην ταινία του 1970.

«Υπήρχε πολλή χαρά και νομίζω ότι ο Πίτερ θα το δείξει αυτό. Νομίζω ότι αυτή η εκδοχή θα είναι περισσότερο “ειρήνη και αγάπη”, όπως στην πραγματικότητα ήμασταν». Την προηγούμενη εβδομάδα, μιλώντας στο περιοδικό, ο Ντάνι Χάρισον, ο γιος του Τζορτζ Χάρισον, είπε ότι παρακολούθησε μια προβολή του ντοκιμαντέρ για λίγους, και ενθουσιάστηκε. «Έστειλα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Πίτερ και είπα: “Αυτό είναι ένα από τα πιο καταπληκτικά πράγματα που έχω δει ποτέ”».