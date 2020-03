Έβρος – New York Times: Το κέντρο κράτησης, ο δήθεν πρόσφυγας και η ομολογία

Έβρος – New York Times: Την έντονη αντίδραση του Ρεπουμπλικάνου βουλευτή Γκας Μπιλιράκη προκάλεσε το δημοσίευμά της εφημερίδας New York Times (We are like Animals: Inside Greece’s Secret Site for Migrants), το οποίο κατηγορούσε μεταξύ άλλων την Ελλάδα για κακομεταχείριση των μεταναστών και για παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων προς την Τουρκία. Με επιστολή που έστειλε στους New York Times, ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής σημειώνει στην εφημερίδα ότι “παραπληροφορεί την αμερικανική κοινή γνώμη, την ίδια ακριβώς στιγμή όπου η (αμερικανική) κυβέρνηση εξετάζει τρόπους για την αποκλιμάκωση της κρίσης”. Το συκοφαντικό άρθρο μιλάει για παράνομες τακτικές των ελληνικών αρχών απέναντι σε πρόσφυγες που περνούν τα ελληνικά σύνορα από τον Έβρο.

Το δημοσίευμα, που υπογράφουν τέσσερις συντάκτες, μιλάει για ένα μυστικό κέντρο όπου κρατούνται μετανάστες και πρόσφυγες προτού σταλούν πίσω στην Τουρκία, χωρίς να τους δοθεί η ευκαιρία να κάνουν αίτηση χορήγησης ασύλου. Μάλιστα ένας εκ των δημοσιογράφων που συνυπογράφουν το άρθρο, ο Patrick Kingsley σε ανάρτησή του στο Twitter παραδέχεται ότι στήριξε το ρεπορτάζ στη μαρτυρία ενός προσώπου τον οποίο πρόβαλαν σαν πρόσφυγα συρο-κουρδικής καταγωγής, ενώ αποκαλύπτεται ότι είναι Τούρκος.

Our story sparked a firestorm in Greece, much of it ignoring our reporting of Turkish violations

But one claim was fair: We didn't mention a source's dual nationality. We've now added it

This was my fault. I did the interview, & I didn't clarify thishttps://t.co/eAdWW87BPS pic.twitter.com/X5NkzgEkn6

