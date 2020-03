Εμβόλιο για τον κορονοϊό: Η πρώην σεξοβόμβα Μπριγκίτε Νίλσον θα γινόταν πειραματόζωο

Εμβόλιο για τον κορονοϊό: Η Μπριγκίτε Νίλσεν βρέθηκε στην εκπομπή The Talk της αμερικάνικης τηλεόρασης και σχολίασε την είδηση ότι Βρετανοί επιστήμονες αναζητούν εθελοντές για να συμμετέχουν σε έρευνα ώστε να βρεθεί το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού. Οι συμμετέχοντες θα μπουν στην απομόνωση για δυο εβδομάδες, θα ακολουθήσουν ειδική διατροφή και θα αποζημιωθούν με 4.500 δολάρια ο καθένας.

«Αν ήμουν στα 20 μου και υγιής θα γινόμουν σίγουρα πειραματόζωο» ανέφερε η πρώην σύζυγος του Σιλβέστερ Σταλόνε.«Στα 20 μου θα χρειαζόμουν τα χρήματα. Πιστεύω ότι αν πρόκειται να μολυνθείς, κάν’ το με την επίβλεψη των γιατρών». Η ίδια μάλιστα αποκάλυψε ότι τα παιδιά της βρίσκονται σε καραντίνα στο Μιλάνο: «Μιλάω μαζί τους κάθε μέρα. Είναι στο Μιλάνο και στην περιοχή που βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Μου λένε είναι καλά αλλά η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, έχουν τρομάξει πολύ. Ο μικρότερος γιος μου πρέπει να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ για να αγοράζει φαγητό. Είναι δύσκολο για μένα ως μητέρα να βρίσκομαι στην άλλη πλευρά της Γης, μακριά τους. Δεν μπορούν να έρθουν ούτε για το Πάσχα, βρίσκονται σε καραντίνα».

.@brigittenielsen discusses how the Coronavirus is affecting her sons residing in Italy. pic.twitter.com/YxyY4CIX0h

— The Talk (@TheTalkCBS) March 10, 2020