My Style Rocks 12/3/2020: «Καρφιά» Καζαριάν – Σοφιάνας, έξαλλος ο Κουδουνάρης

My Style Rocks 12/3/2020: Στο χθεσινό My style rocks η Μαρία Καζαριάν έκανε μια εμφάνιση και προκάλεσε πονοκέφαλο, όχι μόνο για το look της. Η παίκτρια του reality μόδας του ΣΚΑΙ, όπως είπε, θα έκανε μια έξοδο για ποτό σε roof top της Θεσσαλονίκης και επέλεξε ένα outfit, το οποίο αν υπήρχε αστυνομία μόδας πριν μπουν στο πλατό θα της έκοβε κλήση.

Ωστόσο, είδαμε και έναν έντονο διαπληκτισμό μεταξύ αυτής και της Σοφιάνας Σπίνουλα. Η Σοφιάνα ναι μεν της έβαλε τρία, θέλοντας να την επικροτήσει για την αλλαγή, αλλά το look δεν της άρεσε καθόλου.

My Style Rocks 12/3/2020: Η «αναμέτρηση» Καζαριάν – Σοφιάνας

My Style Rocks 12/3/2020: Τα νεύρα του Κουδουνάρη

Η Τόνια Κούμπα εμφανίστηκε μπροστά στην κριτική επιτροπή του My Style Rocks 3 ώστε να κριθεί και να βαθμολογηθεί για την ενδυματολογική της επιλογή. Η Κατερίνα Στικούδη έδωσε τον λόγο στον Στέλιο Κουδουνάρη ο οποίος τόνισε πως η παίκτρια είναι πολύ κουρασμένη, κάτι που το παραδέχτηκε και η ίδια. «Όμως τα πράγματα τρέχουν. Και όταν μας λες τη μια μέρα πως “αύριο θα δείτε”… Αύριο, μεθαύριο θα φύγει ένα κορίτσι!» επεσήμανε ο Στέλιου Κουδουνάρης.

Η παίκτρια έκανε προσπάθεια να αναφερθεί στη ροή των γυρισμάτων και ο κριτής την διέκοψε τονίζοντας: «Τόνια συγγνώμη αλλά μη μου ξαναπεί καμία ότι δεν προλαβαίνει! Όποια δεν προλαβαίνει να σηκωθεί να πάει σπίτι της να φέρουμε άλλη που προλαβαίνει! Τι να κάνουμε τώρα; Η μια δεν προλαβαίνει, η άλλη δεν προλαβαίνει. Τι να κάτσουμε να συζητάμε ρε παιδιά; Ότι δεν προλαβαίνετε; Μα είναι δυνατόν; Ας το βγάλουμε αυτό! Όλες έχετε τον ίδιο χρόνο. Γιατί η μια είναι καλύτερη και η άλλη όχι; Τι να κάνω εγώ τώρα;» ανέφερε έξαλλος ο κριτής. «Δεν στο λέω εσένα προσωπικά. Έχει ειπωθεί και από άλλες» διευκρίνισε ο Στέλιος Κουδουνάρης «κράζοντας» τις παίκτριες που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη φράση ως δικαιολογία για αποτυχημένα looks που παρουσιάζουν κατά καιρούς στο παιχνίδι στο επεισόδιο της Πέμπτης.

