Κορονοϊός Κίνα: “Πόλεμος” με τις ΗΠΑ – “Ίσως ο στρατός έφερε τον ιό στη Γουχάν”

Κορονοϊός Κίνα: Λάδι στη φωτιά μιας νέας κόντρας με τις ΗΠΑ ρίχνει μια κυβερνητική εκστρατεία στην Κίνα, που αμφισβητεί την πηγή προέλευσης της πανδημίας του νέου κορωνοϊού με αξιωματούχο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών να προωθεί μια θεωρία συνωμοσίας και την Ουάσιγκτον να κάνει λόγο για τον «ιό της Ουχάν». Με τα νέα κρούσματα να μειώνονται δραστικά στην Κίνα και να αυξάνονται δραματικά σε άλλες χώρες, το Πεκίνο προσπαθεί να αποτινάξει από τους ώμους του την ευθύνη για το ξέσπασμα της πανδημίας – που πιστεύεται ευρέως ότι ξεκίνησε από την μεγαλούπολη Ουχάν- και να πείσει ότι εξασφάλισε πολύτιμο χρόνο στη διεθνή κοινότητα για την καταπολέμηση του κορωνοϊού βάζοντας τεράστιο μέρος του πληθυσμού της χώρας σε καραντίνα. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Ζάο Λιζιάν προχώρησε χθες ένα βήμα παραπέρα υποστηρίζοντας με ανάρτησή του στο Twitter ότι ίσως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να έφεραν την επιδημία στην Ουχάν, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις.

Ο Λιζιάν επέστησε την προσοχή σ’ ένα σχόλιο που έκανε την Τετάρτη ο διευθυντής του Αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, Ρόμπερτ Ρέντφιλντ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι ορισμένοι Αμερικανοί, που πιστευόταν ότι είχαν πεθάνει από γρίπη, ίσως στην πραγματικότητα να πέθαναν από το νέο κορωνοϊό. «Πότε εμφανίστηκε ο ασθενής -μηδέν στις ΗΠΑ; Πόσοι άνθρωποι έχουν μολυνθεί. Ποια είναι τα ονόματα των νοσοκομείων; Ίσως ο στρατός των ΗΠΑ να έφερε την επιδημία στην Ουχάν. Δημοσιεύστε τα στοιχεία σας! Οι ΗΠΑ μας χρωστούν μια εξήγηση», έγραψε ο Κινέζος αξιωματούχος.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020