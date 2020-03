Συμπτώματα – Κορωνοϊός: Οι διαφορές από τη γρίπη και το κρυολόγημα

Συμπτώματα – Κορωνοϊός: Η έξαρση των κρουσμάτων του κορωνοϊού έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σχεδόν δύο μήνες μετά την εμφάνιση του ιού στην επαρχία Ουχάν της Κίνας, να κάνει λόγο και επίσημα πλέον για πανδημία. Η ανησυχία των πολιτών εντείνεται μέρα με τη μέρα, και ενώ τα κρούσματα αυξάνονται πλέον στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, πολλές είναι οι χώρες που λαμβάνουν αυστηρά μέτρα προστασίας.

Σημαντικό ρόλο ωστόσο παίζει και η ενημέρωση των πολιτών. Για αυτό τον λόγο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες ανά χώρα, ενημερώνουν τους πολίτες για το ποια είναι τα συμπτώματα του νέου κορωνοϊού, ώστε να τον διαχωρίσουμε από άλλες ασθένειες που προσβάλλουν το κοινό αυτό το διάστημα, όπως το κοινό κρυολόγημα και η γρίπη.

Όπως προκύπτει και από τον πίνακα που ακολουθεί ένα από τα πιο κοινά συμπτώματα του κορωνοϊού είναι ο πυρετός και ο ξηρός βήχας.

🔎It is not always easy to recognise symptom presentation…🤧 is it a cold, is it flu or is it coronavirus? 💡 Handy symptom checker in the form of an infographic #knowyourstuff👍 pic.twitter.com/uBOTO3FCdD

— WHCT Infection Prevention and Control Team (@WHCT_Infection) March 12, 2020