Έβρος νέα: Γκρίζοι λύκοι μεταμφιεσμένοι σε μετανάστες – Πέτρες, μολότοφ και δακρυγόνα

Έβρος νέα: Άγρια επεισόδια το βράδυ της Πέμπτης στις Καστανιές του Έβρου. Νέος γύρος επεισοδίων προκλήθηκε από την άλλη πλευρά των συνόρων, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Μία πολυπληθής ομάδα άναψε φωτιές και πετούσε πέτρες. Χρειάστηκε παρέμβαση ελληνικού πυροσβεστικού οχήματος. Βίντεο-ντοκουμέντο από τα γεγονότα έδωσαν στη δημοσιότητα οι ελληνικές αρχές ασφαλείας, οι οποίες καταβάλουν υπεράνθρωπη προσπάθεια, ώστε να κρατήσουν απροσπέλαστα τα σύνορα. Εκατοντάδες άτομα, πετώντας μολότοφ και πέτρες, αποπειράθηκαν να περάσουν μαζικά το συρματόπλεγμα. Το προηγούμενο 24ωρο, άλλωστε, απετράπη η παράνομη είσοδος σε 741 άτομα.

Τα δακρυγόνα έπεφταν βροχή. Οι τουρκικές αρχές, μάλιστα, φαίνεται να οπλίζουν τα χέρια των μεταναστών και με βόμβες μολότοφ. Για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό, στην ελληνική πλευρά χρειάστηκε να τοποθετηθούν και φορητές τουρμπίνες. Πρόκειται για ανεμιστήρες, οι οποίοι εκτοξεύουν δυνατό αέρα, διώχνοντας τα χημικά.

Πλέον, στο πλευρό των Ελλήνων αστυνομικών και στρατιωτικών βρίσκονται και Ευρωπαίοι της FRONTEX, ενώ όχημα της Αυστρίας περιπολεί κατά μήκος των συνόρων. Με τον εκτελεστικό διευθυντής της FRONTEX Φαμπρίς Λεζερί βρέθηκε χθες το πρωί το φυλάκιο Καστανιών ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ήταν από τις ελάχιστες στιγμές της ημέρας που επικράτησε ηρεμία, έστω και για λίγο. Σε ομιλία του στους Ευρωπαίους συνοριοφύλακες, ο Έλληνας υπουργός ανέφερε ότι «η Ευρώπη είναι εδώ ενωμένη και αποφασισμένη στην φύλαξη των συνόρων της από την εισβολή απελπισμένων ανθρώπων, που τους χρησιμοποιεί ανάλγητα, σαν γεωπολιτικά πιόνια η γείτονα χώρα». Στη συνέχεια, οι επίσημοι μετέβησαν στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας.

Τα γεγονότα των τελευταίων τριών ημερών δείχνουν την πρόθεση της Τουρκίας να κλιμακώσει επικίνδυνα την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα, εν μέσω της μετέωρης διαπραγμάτευσης του Ταγίπ Ερντογάν με τους Ευρωπαίους. Όσο ο Τούρκος πρόεδρος βλέπει τις απαιτήσεις του να μην ικανοποιούνται, κλιμακώνει τις πιέσεις στην Ελλάδα.

Εκτός από την χαμηλή πτήση τουρκικών F-16 στον Έβρο, έχουμε και το επαναλαμβανόμενο σόου των Τούρκων κομάντο στον ποταμό, καθώς και την προσπάθεια εμβολισμού της ελληνικής ακταιωρού από τουρκική. Είναι αξιοσημείωτο ότι μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός του, ο Ταγίπ Ερντογάν έφτασε στο σημείο να πει ότι αυτά που κάνουν οι Έλληνες στα σύνορα δεν έχουν διαφορά με αυτά που έκαναν οι ναζί! «Ό,τι έκαναν οι ναζί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, το κάνει τώρα η Ελλάδα στο όνομα της Δύσης».

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τους Ευρωπαίους ηγέτες Άγκελα Μέρκελ και Εμμανουέλ Μακρόν την επόμενη εβδομάδα, κάτι που δεν έχουν οι ίδιοι επιβεβαιώσει. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι στις 17 Μαρτίου θα φιλοξενήσει σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη για τη μεταναστευτική κρίση, στην οποία θα συμμετάσχουν ο Γάλλος πρόεδρος, η Γερμανίδα καγκελάριος και πιθανόν ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Ο κίνδυνος, αποτυπώνεται και στην δημόσια παρέμβαση υποτιθέμενου αναρχικού μετανάστη από το Ιράν, ο οποίος ζει στην Ελλάδα. Εάν η παρέμβαση είναι πραγματική κι όχι fake news, ζητάει, λοιπόν, το «αναρχικό κίνημα να οπλίσει τους μετανάστες στον Έβρο γιατί οι σφαίρες είναι ο μόνος τρόπος να ανοίξουν τα σύνορα για όλους τους μετανάστες».

While #Erdogan is meeting with EU leaders in Brussels, his special ops men in #Turkey's border province continue to run up and down on Evros river, with fingers on triggers and eyes set for #Greece troops. pic.twitter.com/rxjuWhaKJY

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 9, 2020